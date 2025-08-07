    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxcap Ventures Registered AktievorwärtsNachrichten zu Axcap Ventures Registered
    Axcap entdeckt weiterhin neue hochgradige Zonen auf dem Goldprojekt Converse in Nevada

    Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / Axcap Ventures Inc. („Axcap” oder das „Unternehmen”) (CSE: AXCP, OTCQB: AXCVF, FWB: A6V) freut sich, die Analyseergebnisse der zweiten Bohrung (CV25-002C) seines laufenden Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Converse in Nevada bekannt zu geben.

     

    Wichtigste Ergebnisse aus Bohrung CV25-002C:

    • 18,01 Meter mit 1,75 g/t Gold, 1,05 g/t Silber und 0,02 % Kupfer innerhalb der Havallah-Abfolge ab 228 m, einschließlich:
      • 11,43 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,91 g/t Silber und 0,01 % Kupfer.
    • 10,85 Meter mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer ab 925 m.

     

    Die Bohrung durchteufte erfolgreich die Havallah-Abfolge und durchteufte die Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung (Abbildung 1). Dies ist die erste Bestätigung dieser günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe des Konzessionsgebietes und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des Strukturmodells des Unternehmens dar, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen abzielt.

     

    Nach dem CV25-001C-Abschnitt von 10,85 Metern mit einem Gehalt von 5,45 g/t Gold bestätigt Bohrung CV25-002C das Vorhandensein höhergradiger Zonen sowohl innerhalb als auch in der Nähe der bestehenden Ressource in der Tagebaugrube (330 Mio. t mit 0,525 g/t Au, M&I). Zusammen unterstreichen diese Bohrungen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts innerhalb der aktuellen Ressource und heben das erhebliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang der Lagerstättenränder hervor.

     

    Abbildung 1. Längsschnitt durch Converse – Blick nach Westen

     

    Geologische Bedeutung

     

    Die Golconda-Überschiebung ist ein bedeutendes strukturelles Merkmal, das mit mehreren großen Goldsystemen in Nevada in Zusammenhang steht, darunter die Minen Marigold und Lonetree. Die Bohrungen von Axcap bestätigen, dass die Antler Peak-Formation, ein bekanntes Wirtsgestein für die Mineralisierung dieser Lagerstätten, unterhalb der aktuellen Converse-Ressource vorhanden ist. Ein mächtiger Abschnitt von 153,83 Metern mit 0,30 g/t Gold, 1,22 g/t Silber und 0,10 % Kupfer innerhalb der Antler Peak-Formation enthielt den hervorgehobenen Abschnitt von 10,85 Metern mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer.

     

    Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Verständnis der lithostrukturellen Architektur bei Converse. Die Geologie entspricht nun eindeutig derjenigen regionaler Tier-1-Lagerstätten wie Phoenix, Fortitude und Marigold, wo sich die Goldmineralisierung entlang und unterhalb der Golconda-Überschiebung in reaktiven Gesteinen im Zentrum der Kontinentalplatte konzentriert (Abbildung 2).

     

    Abbildung 2. Profilschnitt des Abschnitts aus dem Antier Peak-Kalkstein – Blick nach Westen

     

    Kommentar der Unternehmensleitung

     

    „Die Bestätigung des Vorkommens der Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erschließung des tiefer liegenden Potenzials bei Converse“, kommentierte Blake McLaughlin, Vice President Exploration von Axcap Ventures. Wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel weiter zu erkunden und das darin verborgene Potenzial zu demonstrieren.“

     

    Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

     

    Die Bohrungen werden entweder mit einem PQ-Bohrmeißel oder mit einer RC-Anlage durch die Deckschicht vorgebohrt. Die Bohrdurchmesser werden auf HQ reduziert, wenn die Bohrung in tieferen, festeren Boden vordringt. Die mit Kernbohrgeräten gewonnenen Bohrkerne werden vom Bohrunternehmen hydraulisch aus den Kernrohren extrahiert, zur einheitlichen Ausrichtung markiert und in Kernkisten mit entsprechenden Tiefenmarkierungen gelegt. Die vollen Kernkisten werden dann versiegelt, bevor sie vom Axcap-Personal zum Carlin Coreshack transportiert werden.

     

    Der Kern wird bearbeitet, geologisch und geotechnisch protokolliert, auf die Kerngewinnung überprüft, fotografiert und für die Bestimmung des spezifischen Gewichts, geotechnische Untersuchungen und Analysen markiert. Der Kern wird vor Ort im Coreshack halbiert, die Kernhälften werden in Plastiktüten verpackt, mit Kabelbindern verschlossen, in Jutesäcke gepackt und für den Transport zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Global in Elko, Nevada, versiegelt. Die Probenaufbereitung erfolgt gemäß dem ALS Global-Code PREP-31Y. Nach der Aufbereitung werden die Proben von ALS Global intern an das Analyseslabor in Reno (Nevada) versandt. Die primären Analysemethoden sind die ALS Global-Codes Au-AA23 und ME-ICP61. Die Methoden für Gold über den Grenzwerten sind Au-GRA21 und Au-SCR21 (Überschreitungsgrenzwerte sind 3 ppm bzw. 10 ppm). ALS Global ist ein unabhängiges, ISO-zertifiziertes Labor, das über seine Rolle als unabhängiger Analysedienstleister hinaus in keiner Verbindung zu Axcap Ventures steht. Die einbehaltene Kernprobe wird in einem umzäunten Hof gelagert, bis sie zum Lagerhaus des Unternehmens in Lovelock, Nevada, transportiert wird.

     

    Die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgt bei der Eingabe jedes Zertifikats in die GeoSequel-Datenbank von Axcap. Für grobe Blindproben und alle verwendeten zertifizierten Referenzmaterialien werden Leistungsdiagramme erstellt. Axcap verwendet für das Converse-Projekt die OREAS-Standards. Die Leistungsdiagramme werden auch hinsichtlich der Laborvorbereitung von ALS und der Pulverduplikatproben auf Webtrieve überprüft, um mögliche analytische Probleme mit Grobgold zu identifizieren. Grobe Blindproben, die mehr als das Zehnfache der unteren Nachweisgrenze (LDL) der Au-AA23-Methode überschreiten, werden erneut analysiert.

     

    Für zertifizierte Referenzmaterialien gilt der zertifizierte Mittelwert als Zielwert. Die zertifizierte Standardabweichung wird zur Berechnung des akzeptablen Bereichs verwendet. Der akzeptable Bereich ist definiert als 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Mittelwert.

     

    Qualifizierte Person

     

    Herr Blake Mclaughlin, P.Geo., registriert bei Professional Geoscientists Ontario, ist Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects. Herr Mclaughlin hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle überprüft. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt, und die Daten werden für die Zwecke dieser Offenlegung als zuverlässig angesehen.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Blake McLaughlin, VP Exploration

    bmclaughlin@axcapventures.ca

    info@axcapventures.ca

    www.axcapventures.ca

     

    Warnhinweis zu „zukunftsgerichteten“ Informationen

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und werden im Allgemeinen – jedoch nicht ausschließlich – durch Begriffe wie „erwartet“, „plant“, „nimmt an“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ sowie ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Ebenso durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten könnten“, „dürften“, „sollten“ oder „würden“. Solche Aussagen beziehen sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – auf die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder künftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich geplanter Explorationsprogramme auf dem Converse-Projekt und der daraus erwarteten Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen.

     

    Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den operativen Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; operative Risiken bei der Exploration, Verzögerungen oder Änderungen bei den Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionskosten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten und Aufwendungen oder der Ausrüstung oder Prozesse, um wie erwartet zu operieren, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. April 2025 und den darin genannten Dokumenten, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

     

    Vollständige Angaben zum Bohrloch:

     

    Bohrlochansatz

    Bohrloch-Nr

    Koordinatensystem

    Easting

    Northing

    Höhe

    Azimut

    Neigung

    Depth

    CV25-002C

    NAD 83 UTM Zone 11

    477697.8

    4505993

    1527.055

    Vertikal

    1449

     

     

     

    Bohrloch ID

    von

    (m)

     

    Bis (m)

     

    Au Final (g/t)

     

    Ag Final (g/t)

    Cu Final

    (ppm)

    CV25-002C

    228,296

    229,667

    0,72

    1,0

    97

    CV25-002C

    229,667

    231,191

    2,92

    1,1

    317

    CV25-002C

    231,191

    232,715

    2,19

    0,6

    70

    CV25-002C

    232,715

    233,782

    1,01

    1,0

    55

    CV25-002C

    233,782

    234,514

    6,38

    2,0

    94

    CV25-002C

    234,514

    235,916

    0,71

    0,6

    22

    CV25-002C

    235,916

    237,44

    1,54

    0,8

    85

    CV25-002C

    237,44

    238,049

    1,47

    0,8

    95

    CV25-002C

    238,049

    239,573

    2,50

    0,8

    68

    CV25-002C

    239,573

    241,097

    3,81

    1,0

    199

    CV25-002C

    241,097

    242,621

    0,61

    0,6

    130

    CV25-002C

    242,621

    243,536

    0,73

    4,0

    734

    CV25-002C

    243,536

    244,938

    0,52

    0,9

    158

    CV25-002C

    244,938

    246,309

    0,59

    0,9

    272

     

     

    Bohrloch ID

    Von (m)

    Bis (m)

    Au Final (g/t)

    Ag Final (g/t)

    Cu Final

    (ppm)

    CV25-002C

     

    925,161

     

    925,679

     

    0,29

     

    1,2

     

    855

    CV25-002C

     

    925,679

     

    926,716

     

    0,467

     

    1,2

     

    1045

    CV25-002C

     

    926,716

     

    928,026

     

    1,81

     

    7,7

     

    6740

    CV25-002C

     

    928,026

     

    928,636

     

    0,665

     

    1,9

     

    1685

    CV25-002C

     

    928,636

     

    929,124

     

    1,15

     

    1,2

     

    662

    CV25-002C

     

    929,124

     

    930,556

     

    0,487

     

    1,2

     

    883

    CV25-002C

     

    930,556

     

    931,379

     

    0,443

     

    2,1

     

    1605

    CV25-002C

     

    931,379

     

    932,08

     

    1,505

     

    6,2

     

    7690

    CV25-002C

     

    932,08

     

    933,543

     

    1,76

     

    3,3

     

    4250

    CV25-002C

     

    933,543

     

    934,122

     

    0,843

     

    2,7

     

    2890

    CV25-002C

     

    934,122

     

    935,585

     

    0,51

     

    2,1

     

    2090

    CV25-002C

     

    935,585

     

    936,5

     

    2,44

     

    7,5

     

    10350

    CV25-002C

     

    936,5

     

    937,567

     

    1,21

     

    2,4

     

    3420

    CV25-002C

     

    937,567

     

    938,816

     

    0,258

     

    1,4

     

    1535

    CV25-002C

     

    938,816

     

    939,517

     

    0,106

     

    0,8

     

    588

    CV25-002C

     

    939,517

     

    940,919

     

    0,135

     

    0,6

     

    421

    CV25-002C

     

    940,919

     

    942,443

     

    0,25

     

    1,8

     

    1155

    CV25-002C

     

    942,443

     

    943,967

     

    0,052

     

    0,25

     

    109

    CV25-002C

     

    943,967

     

    945,491

     

    0,153

     

    0,8

     

    661

    CV25-002C

     

    945,491

     

    947,015

     

    0,105

     

    0,7

     

    363

    CV25-002C

     

    947,015

     

    948,052

     

    0,073

     

    0,5

     

    394

    CV25-002C

     

    948,052

     

    949,301

     

    0,288

     

    0,25

     

    486

    CV25-002C

     

    949,301

     

    949,942

     

    0,734

     

    0,6

     

    731

    CV25-002C

     

    949,942

     

    950,978

     

    0,3

     

    0,25

     

    374

    CV25-002C

     

    950,978

     

    952,045

     

    0,243

     

    0,6

     

    126

    CV25-002C

     

    952,045

     

    952,654

     

    0,31

     

    0,5

     

    227

    CV25-002C

     

    952,654

     

    954,087

     

    0,42

     

    0,25

     

    162

    CV25-002C

     

    954,087

     

    954,818

     

    0,691

     

    0,25

     

    61

    CV25-002C

     

    954,818

     

    955,977

     

    0,157

     

    0,25

     

    198

    CV25-002C

     

    955,977

     

    956,708

     

    0,339

     

    0,7

     

    313

    CV25-002C

     

    956,708

     

    957,805

     

    0,444

     

    0,6

     

    487

    CV25-002C

     

    957,805

     

    958,354

     

    0,063

     

    0,25

     

    110

    CV25-002C

     

    958,354

     

    959,299

     

    0,114

     

    0,25

     

    101

    CV25-002C

     

    959,299

     

    959,97

     

    0,315

     

    0,25

     

    209

    CV25-002C

     

    959,97

     

    961,28

     

    0,07

     

    0,25

     

    300

    CV25-002C

     

    961,28

     

    962,56

     

    0,025

     

    0,25

     

    155

    CV25-002C

     

    962,56

     

    963,81

     

    0,006

     

    0,25

     

    84

    CV25-002C

     

    963,81

     

    964,176

     

    0,101

     

    0,25

     

    478

    CV25-002C

     

    964,176

     

    965,212

     

    0,027

     

    0,25

     

    133

    CV25-002C

     

    965,212

     

    965,883

     

    0,05

     

    0,25

     

    151

    CV25-002C

     

    965,883

     

    966,279

     

    0,03

     

    0,25

     

    242

    CV25-002C

     

    966,279

     

    967,468

     

    0,323

     

    0,25

     

    503

    CV25-002C

     

    967,468

     

    968,931

     

    0,062

     

    0,25

     

    185

    CV25-002C

     

    968,931

     

    969,754

     

    0,248

     

    0,8

     

    819

    CV25-002C

     

    969,754

     

    971,186

     

    0,211

     

    1,2

     

    1395

    CV25-002C

     

    971,186

     

    971,918

     

    0,058

     

    0,7

     

    402

    CV25-002C

     

    971,918

     

    972,405

     

    0,055

     

    0,25

     

    189

    CV25-002C

     

    972,405

     

    973,289

     

    0,506

     

    0,5

     

    417

    CV25-002C

     

    973,289

     

    973,777

     

    0,207

     

    1

     

    715

    CV25-002C

     

    973,777

     

    974,966

     

    0,22

     

    0,25

     

    161

    CV25-002C

     

    974,966

     

    975,911

     

    0,108

     

    0,25

     

    113

    CV25-002C

     

    975,911

     

    977,252

     

    0,375

     

    0,8

     

    528

    CV25-002C

     

    977,252

     

    978,349

     

    0,373

     

    0,8

     

    537

    CV25-002C

     

    978,349

     

    978,959

     

    0,058

     

    0,5

     

    213

    CV25-002C

     

    978,959

     

    979,934

     

    0,069

     

    0,5

     

    282

    CV25-002C

     

    979,934

     

    980,452

     

    0,027

     

    0,25

     

    149

    CV25-002C

     

    980,452

     

    981,61

     

    0,188

     

    0,6

     

    502

    CV25-002C

     

    981,61

     

    982,769

     

    0,114

     

    0,8

     

    596

    CV25-002C

     

    982,769

     

    983,5

     

    0,19

     

    0,5

     

    506

    CV25-002C

     

    983,5

     

    984,445

     

    0,172

     

    0,9

     

    599

    CV25-002C

     

    984,445

     

    985,237

     

    0,095

     

    0,7

     

    476

    CV25-002C

     

    985,237

     

    985,634

     

    0,058

     

    0,25

     

    218

    CV25-002C

     

    985,634

     

    986,091

     

    0,154

     

    0,25

     

    267

    CV25-002C

     

    986,091

     

    987,005

     

    0,08

     

    0,25

     

    148

    CV25-002C

     

    987,005

     

    988,316

     

    0,155

     

    0,5

     

    343

    CV25-002C

     

    988,316

     

    989,627

     

    0,096

     

    0,25

     

    197

    CV25-002C

     

    989,627

     

    990,663

     

    0,026

     

    0,25

     

    125

    CV25-002C

     

    990,663

     

    991,577

     

    0,127

     

    1,3

     

    555

    CV25-002C

     

    991,577

     

    993,193

     

    0,276

     

    1,7

     

    1005

    CV25-002C

     

    993,193

     

    994,199

     

    0,51

     

    1,8

     

    1505

    CV25-002C

     

    994,199

     

    994,564

     

    0,132

     

    2,5

     

    588

    CV25-002C

     

    994,564

     

    995,296

     

    0,129

     

    2,1

     

    583

    CV25-002C

     

    995,296

     

    996,637

     

    0,115

     

    2,6

     

    1415

    CV25-002C

     

    996,637

     

    997,582

     

    0,045

     

    0,25

     

    250

    CV25-002C

     

    997,582

     

    998,405

     

    0,054

     

    0,9

     

    495

    CV25-002C

     

    998,405

     

    1000,234

     

    0,188

     

    1

     

    552

    CV25-002C

     

    1000,234

     

    1001,3

     

    0,116

     

    1,2

     

    604

    CV25-002C

     

    1001,3

     

    1002,002

     

    0,036

     

    0,5

     

    306

    CV25-002C

     

    1002,002

     

    1002,55

     

    0,1

     

    0,6

     

    327

    CV25-002C

     

    1002,55

     

    1003,343

     

    0,057

     

    0,7

     

    250

    CV25-002C

     

    1003,343

     

    1004,257

     

    0,335

     

    2,2

     

    897

    CV25-002C

     

    1004,257

     

    1005,232

     

    0,29

     

    1,5

     

    997

    CV25-002C

     

    1005,232

     

    1006,086

     

    0,084

     

    0,25

     

    456

    CV25-002C

     

    1006,086

     

    1006,756

     

    0,441

     

    3,2

     

    2510

    CV25-002C

     

    1006,756

     

    1007,549

     

    0,349

     

    2,8

     

    2050

    CV25-002C

     

    1007,549

     

    1008,981

     

    0,161

     

    1,3

     

    843

    CV25-002C

     

    1008,981

     

    1009,682

     

    0,362

     

    2,2

     

    1490

    CV25-002C

     

    1009,682

     

    1010,475

     

    0,084

     

    1

     

    639

    CV25-002C

     

    1010,475

     

    1011,115

     

    0,102

     

    1,3

     

    475

    CV25-002C

     

    1011,115

     

    1011,725

     

    0,069

     

    0,6

     

    417

    CV25-002C

     

    1011,725

     

    1012,09

     

    0,396

     

    2,1

     

    1550

    CV25-002C

     

    1012,09

     

    1012,852

     

    0,251

     

    1,7

     

    811

    CV25-002C

     

    1012,852

     

    1013,858

     

    0,316

     

    1,5

     

    708

    CV25-002C

     

    1013,858

     

    1014,864

     

    0,25

     

    1,8

     

    1290

    CV25-002C

     

    1014,864

     

    1015,474

     

    0,229

     

    1,9

     

    1345

    CV25-002C

     

    1015,474

     

    1016,784

     

    0,395

     

    1,3

     

    879

    CV25-002C

     

    1016,784

     

    1017,668

     

    0,369

     

    3,5

     

    3370

    CV25-002C

     

    1017,668

     

    1018,522

     

    0,111

     

    1,2

     

    1145

    CV25-002C

     

    1018,522

     

    1019,223

     

    0,109

     

    0,7

     

    437

    CV25-002C

     

    1019,223

     

    1019,771

     

    0,136

     

    1

     

    894

    CV25-002C

     

    1019,771

     

    1020,472

     

    0,07

     

    0,8

     

    531

    CV25-002C

     

    1020,472

     

    1021,661

     

    0,391

     

    1,9

     

    1595

    CV25-002C

     

    1021,661

     

    1022,149

     

    0,188

     

    1,1

     

    576

    CV25-002C

     

    1022,149

     

    1023,399

     

    0,083

     

    0,8

     

    483

    CV25-002C

     

    1023,399

     

    1024,679

     

    0,04

     

    0,5

     

    293

    CV25-002C

     

    1024,679

     

    1025,563

     

    0,222

     

    2,6

     

    2230

    CV25-002C

     

    1025,563

     

    1026,386

     

    0,049

     

    1,6

     

    509

    CV25-002C

     

    1026,386

     

    1027,3

     

    0,024

     

    0,25

     

    268

    CV25-002C

     

    1027,3

     

    1028,245

     

    0,106

     

    1

     

    772

    CV25-002C

     

    1028,245

     

    1029,037

     

    0,074

     

    1,6

     

    1135

    CV25-002C

     

    1029,037

     

    1029,982

     

    1,38

     

    4,8

     

    4740

    CV25-002C

     

    1029,982

     

    1031,08

     

    0,029

     

    0,25

     

    250

    CV25-002C

     

    1031,08

     

    1032,207

     

    0,338

     

    0,9

     

    633

    CV25-002C

     

    1032,207

     

    1033,274

     

    0,064

     

    0,8

     

    253

    CV25-002C

     

    1033,274

     

    1034,432

     

    0,09

     

    1,8

     

    1175

    CV25-002C

     

    1034,432

     

    1035,712

     

    0,095

     

    1,2

     

    956

    CV25-002C

     

    1035,712

     

    1036,322

     

    0,093

     

    1,3

     

    1005

    CV25-002C

     

    1036,322

     

    1037,267

     

    0,075

     

    2,2

     

    600

    CV25-002C

     

    1037,267

     

    1037,998

     

    0,147

     

    1,8

     

    2170

    CV25-002C

     

    1037,998

     

    1039,065

     

    0,154

     

    3,5

     

    3490

    CV25-002C

     

    1039,065

     

    1039,705

     

    0,039

     

    0,5

     

    243

    CV25-002C

     

    1039,705

     

    1041,199

     

    0,187

     

    1,8

     

    1600

    CV25-002C

     

    1041,199

     

    1041,656

     

    0,093

     

    1,4

     

    1150

    CV25-002C

     

    1041,656

     

    1043,18

     

    0,169

     

    2,1

     

    1700

    CV25-002C

     

    1043,18

     

    1043,668

     

    0,13

     

    1,5

     

    1145

    CV25-002C

     

    1043,668

     

    1044,613

     

    0,18

     

    1,5

     

    1095

    CV25-002C

     

    1044,613

     

    1045,344

     

    0,22

     

    1,4

     

    1305

    CV25-002C

     

    1045,344

     

    1046,533

     

    0,028

     

    0,25

     

    246

    CV25-002C

     

    1046,533

     

    1046,99

     

    0,254

     

    2

     

    1820

    CV25-002C

     

    1046,99

     

    1048,118

     

    0,102

     

    0,8

     

    601

    CV25-002C

     

    1048,118

     

    1049,002

     

    0,023

     

    0,25

     

    93

    CV25-002C

     

    1049,002

     

    1049,947

     

    0,173

     

    1,2

     

    1155

    CV25-002C

     

    1049,947

     

    1050,77

     

    0,621

     

    5,1

     

    5940

    CV25-002C

     

    1050,77

     

    1051,196

     

    0,308

     

    3,3

     

    3730

    CV25-002C

     

    1051,196

     

    1052,477

     

    0,032

     

    0,25

     

    137

    CV25-002C

     

    1052,477

     

    1053,574

     

    0,075

     

    0,5

     

    356

    CV25-002C

     

    1053,574

     

    1054,061

     

    0,074

     

    1,2

     

    976

    CV25-002C

     

    1054,061

     

    1055,006

     

    0,157

     

    0,6

     

    687

    CV25-002C

     

    1055,006

     

    1055,829

     

    0,301

     

    3,6

     

    3930

    CV25-002C

     

    1055,829

     

    1057,262

     

    0,048

     

    1

     

    2280

    CV25-002C

     

    1057,262

     

    1058,755

     

    0,085

     

    0,7

     

    1065

    CV25-002C

     

    1058,755

     

    1059,7

     

    0,205

     

    1,3

     

    1205

    CV25-002C

     

    1059,7

     

    1060,31

     

    0,261

     

    2,1

     

    1435

    CV25-002C

     

    1060,31

     

    1061,681

     

    0,181

     

    0,25

     

    225

    CV25-002C

     

    1061,681

     

    1063,205

     

    0,146

     

    0,7

     

    764

    CV25-002C

     

    1063,205

     

    1064,608

     

    0,516

     

    1,1

     

    697

    CV25-002C

     

    1064,608

     

    1066,193

     

    0,298

     

    0,5

     

    518

    CV25-002C

     

    1066,193

     

    1067,717

     

    1,035

     

    0,8

     

    510

    CV25-002C

     

    1067,717

     

    1069,241

     

    0,319

     

    1

     

    706

    CV25-002C

     

    1069,241

     

    1070,795

     

    0,543

     

    0,8

     

    443

    CV25-002C

     

    1070,795

     

    1072,289

     

    0,745

     

    0,5

     

    144

    CV25-002C

     

    1072,289

     

    1073,813

     

    0,188

     

    0,25

     

    81

    CV25-002C

     

    1073,813

     

    1075,337

     

    1,065

     

    0,5

     

    148

    CV25-002C

     

    1075,337

     

    1076,099

     

    1,71

     

    0,25

     

    230

    CV25-002C

     

    1076,099

     

    1076,495

     

    0,551

     

    5,1

     

    2270

    CV25-002C

     

    1076,495

     

    1077,348

     

    0,157

     

    0,25

     

    336

    CV25-002C

     

    1077,348

     

    1077,897

     

    0,1

     

    7

     

    8080

    CV25-002C

     

    1077,897

     

    1078,994

     

    0,379

     

    0,25

     

    58

     

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

