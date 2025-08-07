Axcap entdeckt weiterhin neue hochgradige Zonen auf dem Goldprojekt Converse in Nevada
Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / Axcap Ventures Inc. („Axcap” oder das „Unternehmen”) (CSE: AXCP, OTCQB: AXCVF, FWB: A6V) freut sich, die Analyseergebnisse der zweiten Bohrung (CV25-002C) seines laufenden Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Converse in Nevada bekannt zu geben.
Wichtigste Ergebnisse aus Bohrung CV25-002C:
-
18,01 Meter mit 1,75 g/t Gold, 1,05 g/t Silber und 0,02 % Kupfer innerhalb der Havallah-Abfolge ab 228
m, einschließlich:
- 11,43 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,91 g/t Silber und 0,01 % Kupfer.
- 10,85 Meter mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer ab 925 m.
Die Bohrung durchteufte erfolgreich die Havallah-Abfolge und durchteufte die Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung (Abbildung 1). Dies ist die erste Bestätigung dieser günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe des Konzessionsgebietes und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des Strukturmodells des Unternehmens dar, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen abzielt.
Nach dem CV25-001C-Abschnitt von 10,85 Metern mit einem Gehalt von 5,45 g/t Gold bestätigt Bohrung CV25-002C das Vorhandensein höhergradiger Zonen sowohl innerhalb als auch in der Nähe der bestehenden Ressource in der Tagebaugrube (330 Mio. t mit 0,525 g/t Au, M&I). Zusammen unterstreichen diese Bohrungen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts innerhalb der aktuellen Ressource und heben das erhebliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang der Lagerstättenränder hervor.
Abbildung 1. Längsschnitt durch Converse – Blick nach Westen
Geologische Bedeutung
Die Golconda-Überschiebung ist ein bedeutendes strukturelles Merkmal, das mit mehreren großen Goldsystemen in Nevada in Zusammenhang steht, darunter die Minen Marigold und Lonetree. Die Bohrungen von Axcap bestätigen, dass die Antler Peak-Formation, ein bekanntes Wirtsgestein für die Mineralisierung dieser Lagerstätten, unterhalb der aktuellen Converse-Ressource vorhanden ist. Ein mächtiger Abschnitt von 153,83 Metern mit 0,30 g/t Gold, 1,22 g/t Silber und 0,10 % Kupfer innerhalb der Antler Peak-Formation enthielt den hervorgehobenen Abschnitt von 10,85 Metern mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer.
Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Verständnis der lithostrukturellen Architektur bei Converse. Die Geologie entspricht nun eindeutig derjenigen regionaler Tier-1-Lagerstätten wie Phoenix, Fortitude und Marigold, wo sich die Goldmineralisierung entlang und unterhalb der Golconda-Überschiebung in reaktiven Gesteinen im Zentrum der Kontinentalplatte konzentriert (Abbildung 2).
Abbildung 2. Profilschnitt des Abschnitts aus dem Antier Peak-Kalkstein – Blick nach Westen
Kommentar der Unternehmensleitung
„Die Bestätigung des Vorkommens der Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erschließung des tiefer liegenden Potenzials bei Converse“, kommentierte Blake McLaughlin, Vice President Exploration von Axcap Ventures. Wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel weiter zu erkunden und das darin verborgene Potenzial zu demonstrieren.“
Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung
Die Bohrungen werden entweder mit einem PQ-Bohrmeißel oder mit einer RC-Anlage durch die Deckschicht vorgebohrt. Die Bohrdurchmesser werden auf HQ reduziert, wenn die Bohrung in tieferen, festeren Boden vordringt. Die mit Kernbohrgeräten gewonnenen Bohrkerne werden vom Bohrunternehmen hydraulisch aus den Kernrohren extrahiert, zur einheitlichen Ausrichtung markiert und in Kernkisten mit entsprechenden Tiefenmarkierungen gelegt. Die vollen Kernkisten werden dann versiegelt, bevor sie vom Axcap-Personal zum Carlin Coreshack transportiert werden.
Der Kern wird bearbeitet, geologisch und geotechnisch protokolliert, auf die Kerngewinnung überprüft, fotografiert und für die Bestimmung des spezifischen Gewichts, geotechnische Untersuchungen und Analysen markiert. Der Kern wird vor Ort im Coreshack halbiert, die Kernhälften werden in Plastiktüten verpackt, mit Kabelbindern verschlossen, in Jutesäcke gepackt und für den Transport zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Global in Elko, Nevada, versiegelt. Die Probenaufbereitung erfolgt gemäß dem ALS Global-Code PREP-31Y. Nach der Aufbereitung werden die Proben von ALS Global intern an das Analyseslabor in Reno (Nevada) versandt. Die primären Analysemethoden sind die ALS Global-Codes Au-AA23 und ME-ICP61. Die Methoden für Gold über den Grenzwerten sind Au-GRA21 und Au-SCR21 (Überschreitungsgrenzwerte sind 3 ppm bzw. 10 ppm). ALS Global ist ein unabhängiges, ISO-zertifiziertes Labor, das über seine Rolle als unabhängiger Analysedienstleister hinaus in keiner Verbindung zu Axcap Ventures steht. Die einbehaltene Kernprobe wird in einem umzäunten Hof gelagert, bis sie zum Lagerhaus des Unternehmens in Lovelock, Nevada, transportiert wird.
Die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgt bei der Eingabe jedes Zertifikats in die GeoSequel-Datenbank von Axcap. Für grobe Blindproben und alle verwendeten zertifizierten Referenzmaterialien werden Leistungsdiagramme erstellt. Axcap verwendet für das Converse-Projekt die OREAS-Standards. Die Leistungsdiagramme werden auch hinsichtlich der Laborvorbereitung von ALS und der Pulverduplikatproben auf Webtrieve überprüft, um mögliche analytische Probleme mit Grobgold zu identifizieren. Grobe Blindproben, die mehr als das Zehnfache der unteren Nachweisgrenze (LDL) der Au-AA23-Methode überschreiten, werden erneut analysiert.
Für zertifizierte Referenzmaterialien gilt der zertifizierte Mittelwert als Zielwert. Die zertifizierte Standardabweichung wird zur Berechnung des akzeptablen Bereichs verwendet. Der akzeptable Bereich ist definiert als 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Mittelwert.
Qualifizierte Person
Herr Blake Mclaughlin, P.Geo., registriert bei Professional Geoscientists Ontario, ist Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects. Herr Mclaughlin hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle überprüft. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt, und die Daten werden für die Zwecke dieser Offenlegung als zuverlässig angesehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Blake McLaughlin, VP Exploration
Warnhinweis zu „zukunftsgerichteten“ Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und werden im Allgemeinen – jedoch nicht ausschließlich – durch Begriffe wie „erwartet“, „plant“, „nimmt an“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ sowie ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Ebenso durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten könnten“, „dürften“, „sollten“ oder „würden“. Solche Aussagen beziehen sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – auf die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder künftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich geplanter Explorationsprogramme auf dem Converse-Projekt und der daraus erwarteten Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen.
Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den operativen Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; operative Risiken bei der Exploration, Verzögerungen oder Änderungen bei den Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionskosten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten und Aufwendungen oder der Ausrüstung oder Prozesse, um wie erwartet zu operieren, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. April 2025 und den darin genannten Dokumenten, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.
Vollständige Angaben zum Bohrloch:
Bohrlochansatz
|
Bohrloch-Nr
|
Koordinatensystem
|
Easting
|
Northing
|
Höhe
|
Azimut
|
Neigung
|
Depth
|
CV25-002C
|
NAD 83 UTM Zone 11
|
477697.8
|
4505993
|
1527.055
|
Vertikal
|
1449
|
Bohrloch ID
|
von
(m)
|
Bis (m)
|
Au Final (g/t)
|
Ag Final (g/t)
|
Cu Final
(ppm)
|
CV25-002C
|
228,296
|
229,667
|
0,72
|
1,0
|
97
|
CV25-002C
|
229,667
|
231,191
|
2,92
|
1,1
|
317
|
CV25-002C
|
231,191
|
232,715
|
2,19
|
0,6
|
70
|
CV25-002C
|
232,715
|
233,782
|
1,01
|
1,0
|
55
|
CV25-002C
|
233,782
|
234,514
|
6,38
|
2,0
|
94
|
CV25-002C
|
234,514
|
235,916
|
0,71
|
0,6
|
22
|
CV25-002C
|
235,916
|
237,44
|
1,54
|
0,8
|
85
|
CV25-002C
|
237,44
|
238,049
|
1,47
|
0,8
|
95
|
CV25-002C
|
238,049
|
239,573
|
2,50
|
0,8
|
68
|
CV25-002C
|
239,573
|
241,097
|
3,81
|
1,0
|
199
|
CV25-002C
|
241,097
|
242,621
|
0,61
|
0,6
|
130
|
CV25-002C
|
242,621
|
243,536
|
0,73
|
4,0
|
734
|
CV25-002C
|
243,536
|
244,938
|
0,52
|
0,9
|
158
|
CV25-002C
|
244,938
|
246,309
|
0,59
|
0,9
|
272
|
Bohrloch ID
|
Von (m)
|
Bis (m)
|
Au Final (g/t)
|
Ag Final (g/t)
|
Cu Final
(ppm)
|
CV25-002C
|
925,161
|
925,679
|
0,29
|
1,2
|
855
|
CV25-002C
|
925,679
|
926,716
|
0,467
|
1,2
|
1045
|
CV25-002C
|
926,716
|
928,026
|
1,81
|
7,7
|
6740
|
CV25-002C
|
928,026
|
928,636
|
0,665
|
1,9
|
1685
|
CV25-002C
|
928,636
|
929,124
|
1,15
|
1,2
|
662
|
CV25-002C
|
929,124
|
930,556
|
0,487
|
1,2
|
883
|
CV25-002C
|
930,556
|
931,379
|
0,443
|
2,1
|
1605
|
CV25-002C
|
931,379
|
932,08
|
1,505
|
6,2
|
7690
|
CV25-002C
|
932,08
|
933,543
|
1,76
|
3,3
|
4250
|
CV25-002C
|
933,543
|
934,122
|
0,843
|
2,7
|
2890
|
CV25-002C
|
934,122
|
935,585
|
0,51
|
2,1
|
2090
|
CV25-002C
|
935,585
|
936,5
|
2,44
|
7,5
|
10350
|
CV25-002C
|
936,5
|
937,567
|
1,21
|
2,4
|
3420
|
CV25-002C
|
937,567
|
938,816
|
0,258
|
1,4
|
1535
|
CV25-002C
|
938,816
|
939,517
|
0,106
|
0,8
|
588
|
CV25-002C
|
939,517
|
940,919
|
0,135
|
0,6
|
421
|
CV25-002C
|
940,919
|
942,443
|
0,25
|
1,8
|
1155
|
CV25-002C
|
942,443
|
943,967
|
0,052
|
0,25
|
109
|
CV25-002C
|
943,967
|
945,491
|
0,153
|
0,8
|
661
|
CV25-002C
|
945,491
|
947,015
|
0,105
|
0,7
|
363
|
CV25-002C
|
947,015
|
948,052
|
0,073
|
0,5
|
394
|
CV25-002C
|
948,052
|
949,301
|
0,288
|
0,25
|
486
|
CV25-002C
|
949,301
|
949,942
|
0,734
|
0,6
|
731
|
CV25-002C
|
949,942
|
950,978
|
0,3
|
0,25
|
374
|
CV25-002C
|
950,978
|
952,045
|
0,243
|
0,6
|
126
|
CV25-002C
|
952,045
|
952,654
|
0,31
|
0,5
|
227
|
CV25-002C
|
952,654
|
954,087
|
0,42
|
0,25
|
162
|
CV25-002C
|
954,087
|
954,818
|
0,691
|
0,25
|
61
|
CV25-002C
|
954,818
|
955,977
|
0,157
|
0,25
|
198
|
CV25-002C
|
955,977
|
956,708
|
0,339
|
0,7
|
313
|
CV25-002C
|
956,708
|
957,805
|
0,444
|
0,6
|
487
|
CV25-002C
|
957,805
|
958,354
|
0,063
|
0,25
|
110
|
CV25-002C
|
958,354
|
959,299
|
0,114
|
0,25
|
101
|
CV25-002C
|
959,299
|
959,97
|
0,315
|
0,25
|
209
|
CV25-002C
|
959,97
|
961,28
|
0,07
|
0,25
|
300
|
CV25-002C
|
961,28
|
962,56
|
0,025
|
0,25
|
155
|
CV25-002C
|
962,56
|
963,81
|
0,006
|
0,25
|
84
|
CV25-002C
|
963,81
|
964,176
|
0,101
|
0,25
|
478
|
CV25-002C
|
964,176
|
965,212
|
0,027
|
0,25
|
133
|
CV25-002C
|
965,212
|
965,883
|
0,05
|
0,25
|
151
|
CV25-002C
|
965,883
|
966,279
|
0,03
|
0,25
|
242
|
CV25-002C
|
966,279
|
967,468
|
0,323
|
0,25
|
503
|
CV25-002C
|
967,468
|
968,931
|
0,062
|
0,25
|
185
|
CV25-002C
|
968,931
|
969,754
|
0,248
|
0,8
|
819
|
CV25-002C
|
969,754
|
971,186
|
0,211
|
1,2
|
1395
|
CV25-002C
|
971,186
|
971,918
|
0,058
|
0,7
|
402
|
CV25-002C
|
971,918
|
972,405
|
0,055
|
0,25
|
189
|
CV25-002C
|
972,405
|
973,289
|
0,506
|
0,5
|
417
|
CV25-002C
|
973,289
|
973,777
|
0,207
|
1
|
715
|
CV25-002C
|
973,777
|
974,966
|
0,22
|
0,25
|
161
|
CV25-002C
|
974,966
|
975,911
|
0,108
|
0,25
|
113
|
CV25-002C
|
975,911
|
977,252
|
0,375
|
0,8
|
528
|
CV25-002C
|
977,252
|
978,349
|
0,373
|
0,8
|
537
|
CV25-002C
|
978,349
|
978,959
|
0,058
|
0,5
|
213
|
CV25-002C
|
978,959
|
979,934
|
0,069
|
0,5
|
282
|
CV25-002C
|
979,934
|
980,452
|
0,027
|
0,25
|
149
|
CV25-002C
|
980,452
|
981,61
|
0,188
|
0,6
|
502
|
CV25-002C
|
981,61
|
982,769
|
0,114
|
0,8
|
596
|
CV25-002C
|
982,769
|
983,5
|
0,19
|
0,5
|
506
|
CV25-002C
|
983,5
|
984,445
|
0,172
|
0,9
|
599
|
CV25-002C
|
984,445
|
985,237
|
0,095
|
0,7
|
476
|
CV25-002C
|
985,237
|
985,634
|
0,058
|
0,25
|
218
|
CV25-002C
|
985,634
|
986,091
|
0,154
|
0,25
|
267
|
CV25-002C
|
986,091
|
987,005
|
0,08
|
0,25
|
148
|
CV25-002C
|
987,005
|
988,316
|
0,155
|
0,5
|
343
|
CV25-002C
|
988,316
|
989,627
|
0,096
|
0,25
|
197
|
CV25-002C
|
989,627
|
990,663
|
0,026
|
0,25
|
125
|
CV25-002C
|
990,663
|
991,577
|
0,127
|
1,3
|
555
|
CV25-002C
|
991,577
|
993,193
|
0,276
|
1,7
|
1005
|
CV25-002C
|
993,193
|
994,199
|
0,51
|
1,8
|
1505
|
CV25-002C
|
994,199
|
994,564
|
0,132
|
2,5
|
588
|
CV25-002C
|
994,564
|
995,296
|
0,129
|
2,1
|
583
|
CV25-002C
|
995,296
|
996,637
|
0,115
|
2,6
|
1415
|
CV25-002C
|
996,637
|
997,582
|
0,045
|
0,25
|
250
|
CV25-002C
|
997,582
|
998,405
|
0,054
|
0,9
|
495
|
CV25-002C
|
998,405
|
1000,234
|
0,188
|
1
|
552
|
CV25-002C
|
1000,234
|
1001,3
|
0,116
|
1,2
|
604
|
CV25-002C
|
1001,3
|
1002,002
|
0,036
|
0,5
|
306
|
CV25-002C
|
1002,002
|
1002,55
|
0,1
|
0,6
|
327
|
CV25-002C
|
1002,55
|
1003,343
|
0,057
|
0,7
|
250
|
CV25-002C
|
1003,343
|
1004,257
|
0,335
|
2,2
|
897
|
CV25-002C
|
1004,257
|
1005,232
|
0,29
|
1,5
|
997
|
CV25-002C
|
1005,232
|
1006,086
|
0,084
|
0,25
|
456
|
CV25-002C
|
1006,086
|
1006,756
|
0,441
|
3,2
|
2510
|
CV25-002C
|
1006,756
|
1007,549
|
0,349
|
2,8
|
2050
|
CV25-002C
|
1007,549
|
1008,981
|
0,161
|
1,3
|
843
|
CV25-002C
|
1008,981
|
1009,682
|
0,362
|
2,2
|
1490
|
CV25-002C
|
1009,682
|
1010,475
|
0,084
|
1
|
639
|
CV25-002C
|
1010,475
|
1011,115
|
0,102
|
1,3
|
475
|
CV25-002C
|
1011,115
|
1011,725
|
0,069
|
0,6
|
417
|
CV25-002C
|
1011,725
|
1012,09
|
0,396
|
2,1
|
1550
|
CV25-002C
|
1012,09
|
1012,852
|
0,251
|
1,7
|
811
|
CV25-002C
|
1012,852
|
1013,858
|
0,316
|
1,5
|
708
|
CV25-002C
|
1013,858
|
1014,864
|
0,25
|
1,8
|
1290
|
CV25-002C
|
1014,864
|
1015,474
|
0,229
|
1,9
|
1345
|
CV25-002C
|
1015,474
|
1016,784
|
0,395
|
1,3
|
879
|
CV25-002C
|
1016,784
|
1017,668
|
0,369
|
3,5
|
3370
|
CV25-002C
|
1017,668
|
1018,522
|
0,111
|
1,2
|
1145
|
CV25-002C
|
1018,522
|
1019,223
|
0,109
|
0,7
|
437
|
CV25-002C
|
1019,223
|
1019,771
|
0,136
|
1
|
894
|
CV25-002C
|
1019,771
|
1020,472
|
0,07
|
0,8
|
531
|
CV25-002C
|
1020,472
|
1021,661
|
0,391
|
1,9
|
1595
|
CV25-002C
|
1021,661
|
1022,149
|
0,188
|
1,1
|
576
|
CV25-002C
|
1022,149
|
1023,399
|
0,083
|
0,8
|
483
|
CV25-002C
|
1023,399
|
1024,679
|
0,04
|
0,5
|
293
|
CV25-002C
|
1024,679
|
1025,563
|
0,222
|
2,6
|
2230
|
CV25-002C
|
1025,563
|
1026,386
|
0,049
|
1,6
|
509
|
CV25-002C
|
1026,386
|
1027,3
|
0,024
|
0,25
|
268
|
CV25-002C
|
1027,3
|
1028,245
|
0,106
|
1
|
772
|
CV25-002C
|
1028,245
|
1029,037
|
0,074
|
1,6
|
1135
|
CV25-002C
|
1029,037
|
1029,982
|
1,38
|
4,8
|
4740
|
CV25-002C
|
1029,982
|
1031,08
|
0,029
|
0,25
|
250
|
CV25-002C
|
1031,08
|
1032,207
|
0,338
|
0,9
|
633
|
CV25-002C
|
1032,207
|
1033,274
|
0,064
|
0,8
|
253
|
CV25-002C
|
1033,274
|
1034,432
|
0,09
|
1,8
|
1175
|
CV25-002C
|
1034,432
|
1035,712
|
0,095
|
1,2
|
956
|
CV25-002C
|
1035,712
|
1036,322
|
0,093
|
1,3
|
1005
|
CV25-002C
|
1036,322
|
1037,267
|
0,075
|
2,2
|
600
|
CV25-002C
|
1037,267
|
1037,998
|
0,147
|
1,8
|
2170
|
CV25-002C
|
1037,998
|
1039,065
|
0,154
|
3,5
|
3490
|
CV25-002C
|
1039,065
|
1039,705
|
0,039
|
0,5
|
243
|
CV25-002C
|
1039,705
|
1041,199
|
0,187
|
1,8
|
1600
|
CV25-002C
|
1041,199
|
1041,656
|
0,093
|
1,4
|
1150
|
CV25-002C
|
1041,656
|
1043,18
|
0,169
|
2,1
|
1700
|
CV25-002C
|
1043,18
|
1043,668
|
0,13
|
1,5
|
1145
|
CV25-002C
|
1043,668
|
1044,613
|
0,18
|
1,5
|
1095
|
CV25-002C
|
1044,613
|
1045,344
|
0,22
|
1,4
|
1305
|
CV25-002C
|
1045,344
|
1046,533
|
0,028
|
0,25
|
246
|
CV25-002C
|
1046,533
|
1046,99
|
0,254
|
2
|
1820
|
CV25-002C
|
1046,99
|
1048,118
|
0,102
|
0,8
|
601
|
CV25-002C
|
1048,118
|
1049,002
|
0,023
|
0,25
|
93
|
CV25-002C
|
1049,002
|
1049,947
|
0,173
|
1,2
|
1155
|
CV25-002C
|
1049,947
|
1050,77
|
0,621
|
5,1
|
5940
|
CV25-002C
|
1050,77
|
1051,196
|
0,308
|
3,3
|
3730
|
CV25-002C
|
1051,196
|
1052,477
|
0,032
|
0,25
|
137
|
CV25-002C
|
1052,477
|
1053,574
|
0,075
|
0,5
|
356
|
CV25-002C
|
1053,574
|
1054,061
|
0,074
|
1,2
|
976
|
CV25-002C
|
1054,061
|
1055,006
|
0,157
|
0,6
|
687
|
CV25-002C
|
1055,006
|
1055,829
|
0,301
|
3,6
|
3930
|
CV25-002C
|
1055,829
|
1057,262
|
0,048
|
1
|
2280
|
CV25-002C
|
1057,262
|
1058,755
|
0,085
|
0,7
|
1065
|
CV25-002C
|
1058,755
|
1059,7
|
0,205
|
1,3
|
1205
|
CV25-002C
|
1059,7
|
1060,31
|
0,261
|
2,1
|
1435
|
CV25-002C
|
1060,31
|
1061,681
|
0,181
|
0,25
|
225
|
CV25-002C
|
1061,681
|
1063,205
|
0,146
|
0,7
|
764
|
CV25-002C
|
1063,205
|
1064,608
|
0,516
|
1,1
|
697
|
CV25-002C
|
1064,608
|
1066,193
|
0,298
|
0,5
|
518
|
CV25-002C
|
1066,193
|
1067,717
|
1,035
|
0,8
|
510
|
CV25-002C
|
1067,717
|
1069,241
|
0,319
|
1
|
706
|
CV25-002C
|
1069,241
|
1070,795
|
0,543
|
0,8
|
443
|
CV25-002C
|
1070,795
|
1072,289
|
0,745
|
0,5
|
144
|
CV25-002C
|
1072,289
|
1073,813
|
0,188
|
0,25
|
81
|
CV25-002C
|
1073,813
|
1075,337
|
1,065
|
0,5
|
148
|
CV25-002C
|
1075,337
|
1076,099
|
1,71
|
0,25
|
230
|
CV25-002C
|
1076,099
|
1076,495
|
0,551
|
5,1
|
2270
|
CV25-002C
|
1076,495
|
1077,348
|
0,157
|
0,25
|
336
|
CV25-002C
|
1077,348
|
1077,897
|
0,1
|
7
|
8080
|
CV25-002C
|
1077,897
|
1078,994
|
0,379
|
0,25
|
58
