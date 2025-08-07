Axcap entdeckt weiterhin neue hochgradige Zonen auf dem Goldprojekt Converse in Nevada

Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / Axcap Ventures Inc. („Axcap” oder das „Unternehmen”) (CSE: AXCP, OTCQB: AXCVF, FWB: A6V) freut sich, die Analyseergebnisse der zweiten Bohrung (CV25-002C) seines laufenden Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Converse in Nevada bekannt zu geben.

Wichtigste Ergebnisse aus Bohrung CV25-002C:

18,01 Meter mit 1,75 g/t Gold, 1,05 g/t Silber und 0,02 % Kupfer innerhalb der Havallah-Abfolge ab 228 m, einschließlich: 11,43 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,91 g/t Silber und 0,01 % Kupfer.

10,85 Meter mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer ab 925 m.

Die Bohrung durchteufte erfolgreich die Havallah-Abfolge und durchteufte die Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung (Abbildung 1). Dies ist die erste Bestätigung dieser günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe des Konzessionsgebietes und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des Strukturmodells des Unternehmens dar, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen abzielt.

Nach dem CV25-001C-Abschnitt von 10,85 Metern mit einem Gehalt von 5,45 g/t Gold bestätigt Bohrung CV25-002C das Vorhandensein höhergradiger Zonen sowohl innerhalb als auch in der Nähe der bestehenden Ressource in der Tagebaugrube (330 Mio. t mit 0,525 g/t Au, M&I). Zusammen unterstreichen diese Bohrungen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts innerhalb der aktuellen Ressource und heben das erhebliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang der Lagerstättenränder hervor.

Abbildung 1. Längsschnitt durch Converse – Blick nach Westen

Geologische Bedeutung

Die Golconda-Überschiebung ist ein bedeutendes strukturelles Merkmal, das mit mehreren großen Goldsystemen in Nevada in Zusammenhang steht, darunter die Minen Marigold und Lonetree. Die Bohrungen von Axcap bestätigen, dass die Antler Peak-Formation, ein bekanntes Wirtsgestein für die Mineralisierung dieser Lagerstätten, unterhalb der aktuellen Converse-Ressource vorhanden ist. Ein mächtiger Abschnitt von 153,83 Metern mit 0,30 g/t Gold, 1,22 g/t Silber und 0,10 % Kupfer innerhalb der Antler Peak-Formation enthielt den hervorgehobenen Abschnitt von 10,85 Metern mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer.

Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Verständnis der lithostrukturellen Architektur bei Converse. Die Geologie entspricht nun eindeutig derjenigen regionaler Tier-1-Lagerstätten wie Phoenix, Fortitude und Marigold, wo sich die Goldmineralisierung entlang und unterhalb der Golconda-Überschiebung in reaktiven Gesteinen im Zentrum der Kontinentalplatte konzentriert (Abbildung 2).

Abbildung 2. Profilschnitt des Abschnitts aus dem Antier Peak-Kalkstein – Blick nach Westen

Kommentar der Unternehmensleitung

„Die Bestätigung des Vorkommens der Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erschließung des tiefer liegenden Potenzials bei Converse“, kommentierte Blake McLaughlin, Vice President Exploration von Axcap Ventures. Wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel weiter zu erkunden und das darin verborgene Potenzial zu demonstrieren.“

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Bohrungen werden entweder mit einem PQ-Bohrmeißel oder mit einer RC-Anlage durch die Deckschicht vorgebohrt. Die Bohrdurchmesser werden auf HQ reduziert, wenn die Bohrung in tieferen, festeren Boden vordringt. Die mit Kernbohrgeräten gewonnenen Bohrkerne werden vom Bohrunternehmen hydraulisch aus den Kernrohren extrahiert, zur einheitlichen Ausrichtung markiert und in Kernkisten mit entsprechenden Tiefenmarkierungen gelegt. Die vollen Kernkisten werden dann versiegelt, bevor sie vom Axcap-Personal zum Carlin Coreshack transportiert werden.

Der Kern wird bearbeitet, geologisch und geotechnisch protokolliert, auf die Kerngewinnung überprüft, fotografiert und für die Bestimmung des spezifischen Gewichts, geotechnische Untersuchungen und Analysen markiert. Der Kern wird vor Ort im Coreshack halbiert, die Kernhälften werden in Plastiktüten verpackt, mit Kabelbindern verschlossen, in Jutesäcke gepackt und für den Transport zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Global in Elko, Nevada, versiegelt. Die Probenaufbereitung erfolgt gemäß dem ALS Global-Code PREP-31Y. Nach der Aufbereitung werden die Proben von ALS Global intern an das Analyseslabor in Reno (Nevada) versandt. Die primären Analysemethoden sind die ALS Global-Codes Au-AA23 und ME-ICP61. Die Methoden für Gold über den Grenzwerten sind Au-GRA21 und Au-SCR21 (Überschreitungsgrenzwerte sind 3 ppm bzw. 10 ppm). ALS Global ist ein unabhängiges, ISO-zertifiziertes Labor, das über seine Rolle als unabhängiger Analysedienstleister hinaus in keiner Verbindung zu Axcap Ventures steht. Die einbehaltene Kernprobe wird in einem umzäunten Hof gelagert, bis sie zum Lagerhaus des Unternehmens in Lovelock, Nevada, transportiert wird.

Die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgt bei der Eingabe jedes Zertifikats in die GeoSequel-Datenbank von Axcap. Für grobe Blindproben und alle verwendeten zertifizierten Referenzmaterialien werden Leistungsdiagramme erstellt. Axcap verwendet für das Converse-Projekt die OREAS-Standards. Die Leistungsdiagramme werden auch hinsichtlich der Laborvorbereitung von ALS und der Pulverduplikatproben auf Webtrieve überprüft, um mögliche analytische Probleme mit Grobgold zu identifizieren. Grobe Blindproben, die mehr als das Zehnfache der unteren Nachweisgrenze (LDL) der Au-AA23-Methode überschreiten, werden erneut analysiert.

Für zertifizierte Referenzmaterialien gilt der zertifizierte Mittelwert als Zielwert. Die zertifizierte Standardabweichung wird zur Berechnung des akzeptablen Bereichs verwendet. Der akzeptable Bereich ist definiert als 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Mittelwert.

Qualifizierte Person

Herr Blake Mclaughlin, P.Geo., registriert bei Professional Geoscientists Ontario, ist Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects. Herr Mclaughlin hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle überprüft. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt, und die Daten werden für die Zwecke dieser Offenlegung als zuverlässig angesehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake McLaughlin, VP Exploration

bmclaughlin@axcapventures.ca

info@axcapventures.ca

www.axcapventures.ca

Warnhinweis zu „zukunftsgerichteten“ Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und werden im Allgemeinen – jedoch nicht ausschließlich – durch Begriffe wie „erwartet“, „plant“, „nimmt an“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ sowie ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Ebenso durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten könnten“, „dürften“, „sollten“ oder „würden“. Solche Aussagen beziehen sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – auf die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder künftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich geplanter Explorationsprogramme auf dem Converse-Projekt und der daraus erwarteten Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den operativen Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; operative Risiken bei der Exploration, Verzögerungen oder Änderungen bei den Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionskosten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten und Aufwendungen oder der Ausrüstung oder Prozesse, um wie erwartet zu operieren, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. April 2025 und den darin genannten Dokumenten, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Vollständige Angaben zum Bohrloch:

Bohrlochansatz

Bohrloch-Nr Koordinatensystem Easting Northing Höhe Azimut Neigung Depth CV25-002C NAD 83 UTM Zone 11 477697.8 4505993 1527.055 Vertikal 1449

Bohrloch ID von (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) Cu Final (ppm) CV25-002C 228,296 229,667 0,72 1,0 97 CV25-002C 229,667 231,191 2,92 1,1 317 CV25-002C 231,191 232,715 2,19 0,6 70 CV25-002C 232,715 233,782 1,01 1,0 55 CV25-002C 233,782 234,514 6,38 2,0 94 CV25-002C 234,514 235,916 0,71 0,6 22 CV25-002C 235,916 237,44 1,54 0,8 85 CV25-002C 237,44 238,049 1,47 0,8 95 CV25-002C 238,049 239,573 2,50 0,8 68 CV25-002C 239,573 241,097 3,81 1,0 199 CV25-002C 241,097 242,621 0,61 0,6 130 CV25-002C 242,621 243,536 0,73 4,0 734 CV25-002C 243,536 244,938 0,52 0,9 158 CV25-002C 244,938 246,309 0,59 0,9 272

Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) Cu Final (ppm) CV25-002C 925,161 925,679 0,29 1,2 855 CV25-002C 925,679 926,716 0,467 1,2 1045 CV25-002C 926,716 928,026 1,81 7,7 6740 CV25-002C 928,026 928,636 0,665 1,9 1685 CV25-002C 928,636 929,124 1,15 1,2 662 CV25-002C 929,124 930,556 0,487 1,2 883 CV25-002C 930,556 931,379 0,443 2,1 1605 CV25-002C 931,379 932,08 1,505 6,2 7690 CV25-002C 932,08 933,543 1,76 3,3 4250 CV25-002C 933,543 934,122 0,843 2,7 2890 CV25-002C 934,122 935,585 0,51 2,1 2090 CV25-002C 935,585 936,5 2,44 7,5 10350 CV25-002C 936,5 937,567 1,21 2,4 3420 CV25-002C 937,567 938,816 0,258 1,4 1535 CV25-002C 938,816 939,517 0,106 0,8 588 CV25-002C 939,517 940,919 0,135 0,6 421 CV25-002C 940,919 942,443 0,25 1,8 1155 CV25-002C 942,443 943,967 0,052 0,25 109 CV25-002C 943,967 945,491 0,153 0,8 661 CV25-002C 945,491 947,015 0,105 0,7 363 CV25-002C 947,015 948,052 0,073 0,5 394 CV25-002C 948,052 949,301 0,288 0,25 486 CV25-002C 949,301 949,942 0,734 0,6 731 CV25-002C 949,942 950,978 0,3 0,25 374 CV25-002C 950,978 952,045 0,243 0,6 126 CV25-002C 952,045 952,654 0,31 0,5 227 CV25-002C 952,654 954,087 0,42 0,25 162 CV25-002C 954,087 954,818 0,691 0,25 61 CV25-002C 954,818 955,977 0,157 0,25 198 CV25-002C 955,977 956,708 0,339 0,7 313 CV25-002C 956,708 957,805 0,444 0,6 487 CV25-002C 957,805 958,354 0,063 0,25 110 CV25-002C 958,354 959,299 0,114 0,25 101 CV25-002C 959,299 959,97 0,315 0,25 209 CV25-002C 959,97 961,28 0,07 0,25 300 CV25-002C 961,28 962,56 0,025 0,25 155 CV25-002C 962,56 963,81 0,006 0,25 84 CV25-002C 963,81 964,176 0,101 0,25 478 CV25-002C 964,176 965,212 0,027 0,25 133 CV25-002C 965,212 965,883 0,05 0,25 151 CV25-002C 965,883 966,279 0,03 0,25 242 CV25-002C 966,279 967,468 0,323 0,25 503 CV25-002C 967,468 968,931 0,062 0,25 185 CV25-002C 968,931 969,754 0,248 0,8 819 CV25-002C 969,754 971,186 0,211 1,2 1395 CV25-002C 971,186 971,918 0,058 0,7 402 CV25-002C 971,918 972,405 0,055 0,25 189 CV25-002C 972,405 973,289 0,506 0,5 417 CV25-002C 973,289 973,777 0,207 1 715 CV25-002C 973,777 974,966 0,22 0,25 161 CV25-002C 974,966 975,911 0,108 0,25 113 CV25-002C 975,911 977,252 0,375 0,8 528 CV25-002C 977,252 978,349 0,373 0,8 537 CV25-002C 978,349 978,959 0,058 0,5 213 CV25-002C 978,959 979,934 0,069 0,5 282 CV25-002C 979,934 980,452 0,027 0,25 149 CV25-002C 980,452 981,61 0,188 0,6 502 CV25-002C 981,61 982,769 0,114 0,8 596 CV25-002C 982,769 983,5 0,19 0,5 506 CV25-002C 983,5 984,445 0,172 0,9 599 CV25-002C 984,445 985,237 0,095 0,7 476 CV25-002C 985,237 985,634 0,058 0,25 218 CV25-002C 985,634 986,091 0,154 0,25 267 CV25-002C 986,091 987,005 0,08 0,25 148 CV25-002C 987,005 988,316 0,155 0,5 343 CV25-002C 988,316 989,627 0,096 0,25 197 CV25-002C 989,627 990,663 0,026 0,25 125 CV25-002C 990,663 991,577 0,127 1,3 555 CV25-002C 991,577 993,193 0,276 1,7 1005 CV25-002C 993,193 994,199 0,51 1,8 1505 CV25-002C 994,199 994,564 0,132 2,5 588 CV25-002C 994,564 995,296 0,129 2,1 583 CV25-002C 995,296 996,637 0,115 2,6 1415 CV25-002C 996,637 997,582 0,045 0,25 250 CV25-002C 997,582 998,405 0,054 0,9 495 CV25-002C 998,405 1000,234 0,188 1 552 CV25-002C 1000,234 1001,3 0,116 1,2 604 CV25-002C 1001,3 1002,002 0,036 0,5 306 CV25-002C 1002,002 1002,55 0,1 0,6 327 CV25-002C 1002,55 1003,343 0,057 0,7 250 CV25-002C 1003,343 1004,257 0,335 2,2 897 CV25-002C 1004,257 1005,232 0,29 1,5 997 CV25-002C 1005,232 1006,086 0,084 0,25 456 CV25-002C 1006,086 1006,756 0,441 3,2 2510 CV25-002C 1006,756 1007,549 0,349 2,8 2050 CV25-002C 1007,549 1008,981 0,161 1,3 843 CV25-002C 1008,981 1009,682 0,362 2,2 1490 CV25-002C 1009,682 1010,475 0,084 1 639 CV25-002C 1010,475 1011,115 0,102 1,3 475 CV25-002C 1011,115 1011,725 0,069 0,6 417 CV25-002C 1011,725 1012,09 0,396 2,1 1550 CV25-002C 1012,09 1012,852 0,251 1,7 811 CV25-002C 1012,852 1013,858 0,316 1,5 708 CV25-002C 1013,858 1014,864 0,25 1,8 1290 CV25-002C 1014,864 1015,474 0,229 1,9 1345 CV25-002C 1015,474 1016,784 0,395 1,3 879 CV25-002C 1016,784 1017,668 0,369 3,5 3370 CV25-002C 1017,668 1018,522 0,111 1,2 1145 CV25-002C 1018,522 1019,223 0,109 0,7 437 CV25-002C 1019,223 1019,771 0,136 1 894 CV25-002C 1019,771 1020,472 0,07 0,8 531 CV25-002C 1020,472 1021,661 0,391 1,9 1595 CV25-002C 1021,661 1022,149 0,188 1,1 576 CV25-002C 1022,149 1023,399 0,083 0,8 483 CV25-002C 1023,399 1024,679 0,04 0,5 293 CV25-002C 1024,679 1025,563 0,222 2,6 2230 CV25-002C 1025,563 1026,386 0,049 1,6 509 CV25-002C 1026,386 1027,3 0,024 0,25 268 CV25-002C 1027,3 1028,245 0,106 1 772 CV25-002C 1028,245 1029,037 0,074 1,6 1135 CV25-002C 1029,037 1029,982 1,38 4,8 4740 CV25-002C 1029,982 1031,08 0,029 0,25 250 CV25-002C 1031,08 1032,207 0,338 0,9 633 CV25-002C 1032,207 1033,274 0,064 0,8 253 CV25-002C 1033,274 1034,432 0,09 1,8 1175 CV25-002C 1034,432 1035,712 0,095 1,2 956 CV25-002C 1035,712 1036,322 0,093 1,3 1005 CV25-002C 1036,322 1037,267 0,075 2,2 600 CV25-002C 1037,267 1037,998 0,147 1,8 2170 CV25-002C 1037,998 1039,065 0,154 3,5 3490 CV25-002C 1039,065 1039,705 0,039 0,5 243 CV25-002C 1039,705 1041,199 0,187 1,8 1600 CV25-002C 1041,199 1041,656 0,093 1,4 1150 CV25-002C 1041,656 1043,18 0,169 2,1 1700 CV25-002C 1043,18 1043,668 0,13 1,5 1145 CV25-002C 1043,668 1044,613 0,18 1,5 1095 CV25-002C 1044,613 1045,344 0,22 1,4 1305 CV25-002C 1045,344 1046,533 0,028 0,25 246 CV25-002C 1046,533 1046,99 0,254 2 1820 CV25-002C 1046,99 1048,118 0,102 0,8 601 CV25-002C 1048,118 1049,002 0,023 0,25 93 CV25-002C 1049,002 1049,947 0,173 1,2 1155 CV25-002C 1049,947 1050,77 0,621 5,1 5940 CV25-002C 1050,77 1051,196 0,308 3,3 3730 CV25-002C 1051,196 1052,477 0,032 0,25 137 CV25-002C 1052,477 1053,574 0,075 0,5 356 CV25-002C 1053,574 1054,061 0,074 1,2 976 CV25-002C 1054,061 1055,006 0,157 0,6 687 CV25-002C 1055,006 1055,829 0,301 3,6 3930 CV25-002C 1055,829 1057,262 0,048 1 2280 CV25-002C 1057,262 1058,755 0,085 0,7 1065 CV25-002C 1058,755 1059,7 0,205 1,3 1205 CV25-002C 1059,7 1060,31 0,261 2,1 1435 CV25-002C 1060,31 1061,681 0,181 0,25 225 CV25-002C 1061,681 1063,205 0,146 0,7 764 CV25-002C 1063,205 1064,608 0,516 1,1 697 CV25-002C 1064,608 1066,193 0,298 0,5 518 CV25-002C 1066,193 1067,717 1,035 0,8 510 CV25-002C 1067,717 1069,241 0,319 1 706 CV25-002C 1069,241 1070,795 0,543 0,8 443 CV25-002C 1070,795 1072,289 0,745 0,5 144 CV25-002C 1072,289 1073,813 0,188 0,25 81 CV25-002C 1073,813 1075,337 1,065 0,5 148 CV25-002C 1075,337 1076,099 1,71 0,25 230 CV25-002C 1076,099 1076,495 0,551 5,1 2270 CV25-002C 1076,495 1077,348 0,157 0,25 336 CV25-002C 1077,348 1077,897 0,1 7 8080 CV25-002C 1077,897 1078,994 0,379 0,25 58

