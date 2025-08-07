Salesforce - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 07.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von -4,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Salesforce mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,98 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -7,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -34,07 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,33 % 1 Monat -7,17 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr -2,04 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 956 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 195,84 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein kontrastreiches Bild: Während die deutschen Indizes wie DAX und MDAX kräftig zulegen, verzeichnen die US-amerikanischen Pendants Verluste.

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.