Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +18,88 %
Platz 1
Performance 1M: +10,85 %
Fortinet
Tagesperformance: -8,55 %
Platz 2
Performance 1M: -23,59 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -6,48 %
Platz 3
Performance 1M: +17,18 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 4
Performance 1M: -11,27 %
Zscaler
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 5
Performance 1M: -4,70 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 6
Performance 1M: -3,10 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 7
Performance 1M: +21,51 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 8
Performance 1M: -7,35 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 9
Performance 1M: -3,07 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 10
Performance 1M: -10,63 %
Apple
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 11
Performance 1M: +3,66 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 12
Performance 1M: +17,41 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 13
Performance 1M: -2,20 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 14
Performance 1M: -1,29 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 15
Performance 1M: -10,26 %
Intel
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 16
Performance 1M: -7,18 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 17
Performance 1M: -13,99 %
Shopify
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 18
Performance 1M: +35,28 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 19
Performance 1M: -3,48 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 20
Performance 1M: -5,64 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 21
Performance 1M: -19,33 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 22
Performance 1M: -11,64 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 23
Performance 1M: -10,92 %
Fastenal
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 24
Performance 1M: +9,38 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 25
Performance 1M: -4,70 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 26
Performance 1M: -4,43 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 27
Performance 1M: +9,66 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 28
Performance 1M: -15,35 %
Intuit
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 29
Performance 1M: +1,39 %
PepsiCo
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 30
Performance 1M: +4,73 %
Copart
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 31
Performance 1M: -3,46 %
