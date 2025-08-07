Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Eli Lilly
Tagesperformance: -13,58 %
Platz 1
Performance 1M: -2,10 %
Becton Dickinson
Tagesperformance: +8,80 %
Platz 2
Performance 1M: -0,38 %
Fortinet
Tagesperformance: -8,40 %
Platz 3
Performance 1M: -23,59 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: +7,75 %
Platz 4
Performance 1M: -1,82 %
Insulet
Tagesperformance: +7,71 %
Platz 5
Performance 1M: -4,41 %
STERIS
Tagesperformance: +7,12 %
Platz 6
Performance 1M: -5,72 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -7,11 %
Platz 7
Performance 1M: -11,06 %
Viatris
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 8
Performance 1M: -4,48 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -6,48 %
Platz 9
Performance 1M: +17,18 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 10
Performance 1M: +3,37 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 11
Performance 1M: +9,85 %
Corteva
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 12
Performance 1M: -0,65 %
Gartner
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 13
Performance 1M: -38,55 %
Paycom Software
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 14
Performance 1M: +6,75 %
Baxter International
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 15
Performance 1M: -27,50 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 16
Performance 1M: +21,51 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 17
Performance 1M: +4,00 %
Assurant
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 18
Performance 1M: +10,09 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 19
Performance 1M: -3,07 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 20
Performance 1M: -10,63 %
ServiceNow
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 21
Performance 1M: -11,48 %
PTC
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 22
Performance 1M: +24,81 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 23
Performance 1M: -3,31 %
International Paper
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 24
Performance 1M: -6,81 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 25
Performance 1M: -16,19 %
Parker-Hannifin
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 26
Performance 1M: -2,11 %
Apple
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 27
Performance 1M: +3,66 %
Enphase Energy
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 28
Performance 1M: -27,26 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 29
Performance 1M: +17,41 %
Corpay
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 30
Performance 1M: -6,27 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 31
Performance 1M: -7,49 %
Global Payments
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 32
Performance 1M: +6,59 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 33
Performance 1M: -9,65 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 34
Performance 1M: -7,17 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 35
Performance 1M: +0,55 %
Metlife
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 36
Performance 1M: -8,72 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 37
Performance 1M: -11,96 %
Atmos Energy
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 38
Performance 1M: +4,51 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 39
Performance 1M: -14,90 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 40
Performance 1M: -3,80 %
