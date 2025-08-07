Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 07.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Apple
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 1
Performance 1M: +3,66 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 2
Performance 1M: -7,17 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 3
Performance 1M: +8,04 %
Visa (A)
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 4
Performance 1M: -3,61 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -5,00 %
