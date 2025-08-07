    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Majestic – Einzelheiten zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025

    Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FSE: FMV) („das Unternehmen“ oder „First Majestic“) wird am Donnerstag, den 14. August 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz mit begleitendem Webcast abhalten, um die Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals sowie den aktualisierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zu präsentieren. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung 30 Minuten später als ursprünglich angekündigt beginnt.

     

    Die Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal werden am Donnerstag, den 14. August 2025, vor Börsenbeginn veröffentlicht und auf www.firstmajestic.com verfügbar sein.

     

    Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern:

     

    Gebührenfrei Kanada & USA:

    +1-833-752-3407

    Außerhalb Kanadas & USA:

    +1-647-846-2866

    Gebührenfrei Deutschland:

    +49-69-1741-5718

    Gebührenfrei UK:

    +44-20-3795-9972

     

    Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig an der Konferenz teilnehmen.

     

    Der Link zur Live-Webcast-Übertragung der Telefonkonferenz wird kurz vor Beginn der Veranstaltung unter folgendem Link verfügbar sein: „Q2 2025 Results Conference Call“ sowie auf der Startseite von First Majestic unter www.firstmajestic.com über den Link „August 14, 2025 Webcast Link“. Eine Aufzeichnung der Übertragung wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung bereitgestellt und für einen Zeitraum von drei Monaten über denselben Link abrufbar sein.

     

    Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung telefonisch abrufbar sein:

     

    Gebührenfrei Kanada & USA:

    +1-855-669-9658

    Außerhalb Kanadas & der USA:

    +1-412-317-0088

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    First Majestic – Einzelheiten zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025 AG - 2025 Q2 Production News Release - EX99.1Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FSE: FMV) („das Unternehmen“ oder „First Majestic“) wird am Donnerstag, den 14. August 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 …