First Majestic – Einzelheiten zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025

Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FSE: FMV) („das Unternehmen“ oder „First Majestic“) wird am Donnerstag, den 14. August 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz mit begleitendem Webcast abhalten, um die Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals sowie den aktualisierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zu präsentieren. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung 30 Minuten später als ursprünglich angekündigt beginnt.

Die Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal werden am Donnerstag, den 14. August 2025, vor Börsenbeginn veröffentlicht und auf www.firstmajestic.com verfügbar sein.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern:

Gebührenfrei Kanada & USA: +1-833-752-3407 Außerhalb Kanadas & USA: +1-647-846-2866 Gebührenfrei Deutschland: +49-69-1741-5718 Gebührenfrei UK: +44-20-3795-9972

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig an der Konferenz teilnehmen.

Der Link zur Live-Webcast-Übertragung der Telefonkonferenz wird kurz vor Beginn der Veranstaltung unter folgendem Link verfügbar sein: „Q2 2025 Results Conference Call“ sowie auf der Startseite von First Majestic unter www.firstmajestic.com über den Link „August 14, 2025 Webcast Link“. Eine Aufzeichnung der Übertragung wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung bereitgestellt und für einen Zeitraum von drei Monaten über denselben Link abrufbar sein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung telefonisch abrufbar sein:

Gebührenfrei Kanada & USA: +1-855-669-9658 Außerhalb Kanadas & der USA: +1-412-317-0088