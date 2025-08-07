Introhive startet „Ask Introhive" und stellt eine neue Suite von Intelligence-Funktionen vor, die eine neue Ära der Relationship Intelligence einläuten

Starke Beziehungen bleiben auch im Zeitalter der KI der entscheidende Wettbewerbsvorteil, und Introhive unterstützt Unternehmen weiterhin dabei, Veränderungen zu antizipieren, schneller zu reagieren und intelligenter zu wachsen.

FREDERICTON, NB, 7. August 2025 /PRNewswire/ -- Introhive, die führende Plattform für Relationship Intelligence, gibt heute die Einführung von Ask Introhive bekannt, zusammen mit der Vorabveröffentlichung einer Reihe fortschrittlicher Intelligence-Funktionen. Diese Innovationen sind eine direkte Antwort auf die steigende Nachfrage von Unternehmen, die KI nutzen möchten, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken, dem Wettbewerbsdruck einen Schritt voraus zu sein und strategischer zu wachsen.

Ask Introhive: Ihr KI-gestützter Beziehungsassistent

Als Ihr persönlicher Beziehungsassistent ermöglicht Ask Introhive Partnern, Geschäftsentwicklern, Kundenbetreuern und Marketingteams, einfach eine Frage zu stellen und sofort strategische Einblicke zu Kunden, Konten und Beziehungen zu erhalten.

Ob es darum geht, den Gesundheitszustand von Kunden zu bewerten oder verborgene Wachstumschancen aufzudecken – Ask Introhive liefert auf Abruf umsetzbare Antworten, die Teams in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Reichweite zu optimieren und ihre Beziehungsstrategien zu stärken, ohne Vermutungen anstellen oder stundenlang Tabellenkalkulationen durchforsten zu müssen.

Laut McKinsey können Unternehmen, die fortschrittliche Analysen in ihr Beziehungsmanagement integrieren, bis zu 20 % zusätzliches Umsatzwachstum erzielen. Ask Introhive hilft Unternehmen, diesen Vorteil zu nutzen, indem es diese Erkenntnisse schneller und leichter zugänglich macht als je zuvor.

„Wir sitzen auf einer Goldmine an Daten und es gibt großartige Berichte darüber, aber die Leute haben keine Zeit, sich durch ein Dashboard zu wühlen, um die benötigten Erkenntnisse zu gewinnen. Ask Introhive bietet uns ein benutzerfreundliches Tool, mit dem wir diese Daten schnell abrufen und konkrete Fragen beantworten können." – Marketing Technology Manager bei einem der zehn führenden US-Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting

Jetzt im Early Access: Eine neue Ära der Relationship Intelligence

Introhive lädt Kunden zu einem Early-Access-Programm für eine neue Suite von Intelligence-Funktionen ein: Pathways, Champion Tracking und Alumni Tracking. Diese Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen entwickelt und ermöglichen es Unternehmen, ihr Beziehungskapital effektiver als je zuvor zu erschließen und zu nutzen, um so ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und neue Chancen zu erschließen.