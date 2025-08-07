Ben Zhou von Bybit skizziert ambitionierten neuen Kurs, der den Erfolg von Kryptowährungen neu definiert

In der mit Spannung erwarteten „Keynote with Ben: Reshaping What's Next, Bit by Bit" lieferte CEO und Mitbegründer Ben Zhou eine zukunftsweisende Vision, die sich auf reale Anwendungen, institutionelle Innovationen und eine enge Abstimmung mit dem Ökosystem stützt.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 7. August 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat ihre ambitionierte Roadmap für die Zukunft von Kryptowährungen vorgestellt und damit den Ton für eine neue Ära der Innovation, Sicherheit und Trading-Exzellenz gesetzt.

Anlässlich des sechsjährigen Bestehens, 74 Millionen Nutzern und dem Meilenstein, dass sich jeder achte Krypto-Enthusiast weltweit für Bybit entschieden hat, bekräftigte CEO und Mitbegründer Ben Zhou die Mission der Börse: „Rewrite Your Success. Reshape The Standard."

„Bei Kryptowährungen geht es nicht mehr nur um Spekulationserträge, sondern um reale Anwendungen. Wir bei Bybit wetten nicht einfach auf die Zukunft. Wir schreiben den Erfolg neu – Satz für Satz", so Zhou.

Compliance als Fundament für die Zukunft

Bybit eröffnete die Keynote mit einer Bekräftigung seines Compliance-First-Ansatzes – eine wichtige Säule für die weitere Entwicklung der Branche. Bybit erfüllt nun alle Anforderungen des EU-Frameworks für Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) und wird in der ersten Jahreshälfte 2025 die Registrierung bei der FIU-India erhalten. Bybit betont, dass Compliance kein Hindernis, sondern ein Wegbereiter ist. Laut Zhou „beginnt Nachhaltigkeit in der Kryptowirtschaft mit Vertrauen und Transparenz". Er bezeichnete die Einhaltung von Vorschriften nicht als Einschränkung, sondern als Katalysator für langfristiges Wachstum.

Neudefinition des Sicherheitsstandard der Industrie

Bybit hat außerdem den Branchenstandard für Sicherheit neu definiert, nachdem im Februar einer seiner Anbieter Opfer eines ausgeklügelten mehrstufigen Angriffs geworden war – dem größten bekannten Hack in der Geschichte der Kryptowährungen. Obwohl die eigene Infrastruktur unversehrt blieb, reagierte Bybit schnell. Innerhalb weniger Wochen wurden neun umfassende Sicherheitsaudits von internen und unabhängigen Experten durchgeführt und über 50 verbesserte Schutzmaßnahmen implementiert.