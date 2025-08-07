MicroVision meldet die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025

REDMOND, WASHINGTON / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute seine Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 bekannt.

Wichtige geschäftliche und operative Highlights

Vollständige Integration des MOVIA-Lidars in die NVIDIA DRIVE AGX-Plattform abgeschlossen und damit Teil des renommierten Ökosystems für autonomes Fahren geworden.

Fortlaufende Zusammenarbeit mit führenden globalen Automobilherstellern; reformulierte und volumenstärkere Ausschreibungen (RFQs) für Serienfahrzeuge sowie neue Entwicklungsaufträge für kundenspezifische Lösungen.

Vorantreiben der Dynamik in den Industriemärkten mit Fokus auf kurzfristigen Umsatzpotenziale durch Programme, die unsere Full-Stack-ADAS-Software und multimodalen Sensorfähigkeiten nutzen.

Fortgesetzte Produktion auf einer hochvolumigen, für die Automobilindustrie qualifizierten Fertigungslinie, um eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Lieferung von Sensoren und integrierter Software sicherzustellen.

Fortgeschrittene Möglichkeiten zur Beschleunigung der strategischen Expansion in den Sektoren Verteidigungstechnologie und Militär.

Vertiefung der Fachkompetenz des Board of Directors in den Bereichen Industrierobotik und Verteidigung durch die Ernennung von Laura Peterson zur neuen unabhängigen Direktorin.

Erweiterung des Beirats für die Verteidigungsindustrie durch die Aufnahme des Technologiestrategen und geschätzten Veteranen Scott Goldstein.

„Da wir unsere strategische Vision, führend im Bereich Autonomie zu sein, aggressiv und dennoch langsam umsetzen, sind wir dank unserer Solid-State-Architektur in der Lage, optimale Leistung zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen zu erzielen“, sagte Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. „Ich bin zuversichtlich, dass MicroVision gut positioniert ist, um sich Umsatzchancen für 2025 im industriellen Sektor zu sichern. Unser einzigartiges Wertversprechen ist nach wie vor unsere integrierte Wahrnehmungssoftware, und wir bieten Industriekunden und Automobilherstellern überzeugende Lösungen zu attraktiven Preisen.“

„Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir in diesem Quartal sowohl in kommerzieller als auch in finanzieller Hinsicht erzielt haben. Mit der Integration von NVIDIA und der zunehmenden Dynamik im Verteidigungsbereich setzen wir unsere strategische Vision um. Außerdem haben wir unser Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsteam durch die Einstellung einiger erfahrener Fachkräfte unserer Mitbewerber erweitert. Darüber hinaus ermöglicht uns unsere Produktionsvereinbarung mit ZF, uns zu Lieferungen in großem Umfang zu verpflichten, um unsere Umsatzpipeline für die nächsten 12 bis 18 Monate zu erfüllen. Die jüngsten Kapitalerhöhungen haben unsere finanzielle Reichweite weiter ausgebaut und MicroVision mit einer verbesserten Kostenstruktur gut auf dem Markt positioniert, um die Kundennachfrage zu bedienen“, sagte Anubhav Verma, Chief Financial Officer von MicroVision.

Wichtige Finanz-Highlights für das zweite Quartal 2025

Der Umsatz für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 0,2 Millionen $, verglichen mit 1,9 Millionen $ im zweiten Quartal 2024, hauptsächlich aus Umsätzen mit Industriekunden.

Die Gesamtbetriebskosten für das zweite Quartal 2025 beliefen sich auf 14,1 Millionen $, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, in dem sie 25,0 Millionen $ betrugen.

Der Nettoverlust für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 14,2 Millionen $ oder 0,06 $ pro Aktie, einschließlich 2,2 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Finanzierungen, 2,8 Millionen $ im Zusammenhang mit nicht zahlungswirksamen unrealisierten Gewinnen aus Warrants und Derivaten sowie 1,9 Millionen $ nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, verglichen mit einem Nettoverlust von 23,9 Millionen $ oder 0,11 $ pro Aktie, was 3,4 Millionen $ nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und 3,0 Millionen $ nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte für das zweite Quartal 2024 beinhaltet.

Das bereinigte EBITDA lag im zweiten Quartal 2025 bei einem Verlust von 11,2 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von 12,6 Millionen $ im zweiten Quartal 2024.

Der Mittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag im zweiten Quartal 2025 bei 12,7 Millionen $ im Vergleich mit einem Mittelabfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal 2024 von 18,6 Millionen $.

Das Unternehmen beendete das zweite Quartal 2025 mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 91,40 Millionen $, einschließlich Wertpapieren des Anlagevermögens, im Vergleich mit 74,7 Millionen $ zum 31. Dezember 2024.

Zum 30. Juni 2025 hatte das Unternehmen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, Zugang zu Kapital in Höhe von 106,5 Millionen $, einschließlich 76,5 Millionen $ im Rahmen seiner bestehenden At-the-Market-(ATM)-Fazilität und 30 Millionen $ aus der verbleibenden Verpflichtung gemäß der Wandelanleihe-Fazilität.

Telefonkonferenz und Webcast: Ergebnisse für das 2. Quartal 2025

MicroVision wird am Donnerstag, den 7. August 2025 um 13:30 Uhr PT/16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, die aus einem vorbereiteten Kommentar des Managements, einer Folienpräsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde bestehen, um die Finanzergebnisse zu besprechen und ein Geschäftsupdate zu geben. Analysten und Investoren können während des Live-Webcasts am 7. August 2025 Fragen an das Management stellen und diese im Vorfeld der Veranstaltung HIER einreichen.

Der Live-Webcast kann auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter der Registerkarte Events unter https://ir.microvision.com/events abgerufen werden. Der Webcast wird auf der Website zur späteren Ansicht archiviert.

Über MicroVision

MicroVision ist führend bei der weltweiten Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen mit dem Ziel, Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Unsere technische Exzellenz mit Sitz in Redmond, Washington, und Hamburg, Deutschland, ermöglicht uns, integrierte Lidar-Hardware und Wahrnehmungssoftwarelösungen zu entwickeln und anzubieten. Unsere proprietären Technologien verbessern die Sicherheit und Automatisierung in verschiedenen industriellen Anwendungen, darunter Robotik, automatisierte Lagerhäuser und Landwirtschaft, und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung autonomer Systeme. Die Kerntechnologie von MicroVision, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurde, prägt weiterhin die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrfunktionen. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Technologien für den Militärbereich umfasst unser Angebot halb- und vollautonome luft- und bodengestützte Sensorsysteme. Mit unseren Solid-State-Lidar-Technologien, darunter MEMS-basierte Langstrecken-Lidar- und Flash-basierte Kurzstrecken-Lidar-Systeme, die in unsere Onboard-Wahrnehmungssoftware integriert sind, verfügt MicroVision über das Know-how, um sichere Mobilität zu ermöglichen.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc, und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Nicht GAAP-konforme Informationen

Als Ergänzung zu den nach GAAP erstellten verkürzten Jahresabschlüssen von MicroVision präsentiert das Unternehmen den Investoren die nicht GAAP-konforme Kennzahl des „bereinigten EBITDA“ und „bereinigter Bruttogewinn“. Das bereinigte EBITDA wird aus dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) errechnet, der um die Auswirkungen der folgenden Faktoren bereinigt wird: Zinserträge und Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen, Abschreibungen, nicht zahlungswirksame Gewinne und Verluste, aktienbasierte Vergütung und Umstrukturierungskosten. Der bereinigte Bruttogewinn wird als GAAP-konformer Bruttogewinn vor aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, errechnet.

MicroVision ist der Ansicht, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA und des bereinigten Bruttogewinns dem Management und den Investoren wichtige zusätzliche Informationen über Finanz- und Geschäftstrends liefert, die Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzberichten von MicroVision gewährleistet und Vergleiche mit anderen Unternehmen der Branche erleichtert, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-konformen Ergebnisse verwenden. Intern verwendet das Management diese nicht GAAP-konforme Kennzahl bei der Bewertung der Betriebsleistung, da der Ausschluss der oben beschriebenen Posten eine zusätzliche nützliche Kennzahl für die Betriebsergebnisse des Unternehmens darstellt und den Vergleich der Kernbetriebsleistung des Unternehmens mit früheren Zeiträumen und seinen Geschäftszielen erleichtert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn für Investoren bei der Beurteilung der operativen Leistung von MicroVision und bei der Bewertung des Unternehmens nützlich ist.

Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP berechnet und sollte als Ergänzung zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht aber als Ersatz für oder besser als diese. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen haben insofern ihre Grenzen, als sie nicht alle Kosten widerspiegeln, die mit der Geschäftstätigkeit von MicroVision verbunden sind und gemäß GAAP ermittelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass auch in Zukunft Ausgaben anfallen werden, die den oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Anpassungen ähneln, und der Ausschluss dieser Posten aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollte nicht als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese Kosten ungewöhnlich oder selten sind. Das Unternehmen kompensiert die Einschränkungen der bereinigten EBITDA-Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Nettogewinn (-verlust), der nach Ansicht des Unternehmens die am besten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Investoren eine Abstimmung des GAAP-konformen Nettogewinns (-verlusts) mit dem bereinigten EBITDA zur Verfügung stellt.

Auch beim bereinigten Bruttogewinn kompensiert das Unternehmen die Einschränkungen dieser Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Bruttogewinn, der sich aus der Differenz zwischen Umsatzerlösen und Umsatzkosten ergibt und nach Ansicht des Unternehmens die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Anlegern einen Abgleich zur Verfügung stellt, indem es die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, herausrechnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich Kundenbindung und der Erfolgswahrscheinlichkeit, Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen und Barmitteln, Kostensenkung, die Marktposition, das Produktportfolio, die Produkt- und Herstellungskapazitäten, Zugang zu Kapital und Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten sowie die erwarteten Umsätze, Ausgabe und den erwarteten Barmitteleinsatz, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

