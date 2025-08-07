JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Juli-Auslieferungen des Flugzeugbauers von 67 an der Zahl bedeuteten im Jahresvergleich in Minus von 13 Prozent, deckten sich aber mit ihren Erwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 177,4EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 22:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

