RBC hebt Ziel für Scout24 auf 125 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 116,5 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 8,75 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -14,24 %/+20,07 % bedeutet.