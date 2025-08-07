    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    RBC hebt Ziel für Scout24 auf 125 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel für Scout24 auf 125 Euro an
    • Einstufung bleibt bei "Outperform" für das Unternehmen
    • Umsatz- und Gewinnprognosen nach Halbjahreszahlen erhöht
    Foto: Scout24 SE

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa erhöhte am Donnerstag ihre Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Internetportal-Betreibers nach dessen Halbjahreszahlen. Damit reflektiert sie die starke Entwicklung und die Beiträge der jüngsten Akquisitionen./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT

    Scout24

    -2,39 %
    +2,53 %
    +4,59 %
    +12,02 %
    +71,13 %
    +105,86 %
    +59,67 %
    +316,43 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 116,5 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 8,75 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -14,24 %/+20,07 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 125 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00, was eine Steigerung von +8,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
