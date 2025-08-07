    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump nominiert eigenen Berater als Fed-Übergangslösung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump schlägt Miran als Übergangslösung vor.
    • Kugler tritt als Fed-Vorständin überraschend zurück.
    • Trump fordert Senkung des Leitzinses für Wachstum.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat US-Präsident Donald Trump eine Übergangslösung vorgeschlagen. Er wolle seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran nominieren, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er würde dann bis Ende Januar 2026 im Fed-Vorstand sitzen. Miran begleite Trump seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit, hieß es.

    Bereits in den vergangenen Tagen hatte Trump immer wieder angedeutet, einen Kandidaten für eine temporäre Besetzung des wichtigen Sitzes im Kopf zu haben. Nach einer dauerhaften Lösung werde aber weiter gesucht. Der Präsident nominiert die - vom Senat zu bestätigenden - Vorstandsmitglieder.

    Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass die Fed-Vorständin Adriana Kugler zurücktreten wird. Sie wolle bereits mit Wirkung zu diesem Freitag ihr Amt niederlegen, hieß es. Als Fed-Vorständin saß Kugler auch im Zentralbankrat - jenem Gremium, das über den wichtigen Leitzins in den USA entscheidet.

    Trump ist der Zins auf hohem Niveau ein Dorn im Auge, er plädiert weiter für eine Senkung und begründet dies unter anderem mit Wachstumschancen der heimischen Wirtschaft./ngu/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
