RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 67 Flugzeugauslieferungen im Juli und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum halte der Druck auf die Auslieferungszahlen im zweiten Halbjahr an, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 177,4EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
