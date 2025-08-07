Introhive startet "Ask Introhive" und stellt eine neue Suite von Intelligence-Funktionen vor, die eine neue Ära der Relationship Intelligence einläuten
Fredericton, Nb (ots/PRNewswire) - Introhive, die führende Plattform für
Relationship Intelligence, gibt heute die Einführung von Ask Introhive bekannt,
zusammen mit der Vorabveröffentlichung einer Reihe fortschrittlicher
Intelligence-Funktionen. Diese Innovationen sind eine direkte Antwort auf die
steigende Nachfrage von Unternehmen, die KI nutzen möchten, um ihre
Kundenbeziehungen zu stärken, dem Wettbewerbsdruck einen Schritt voraus zu sein
und strategischer zu wachsen.
Starke Beziehungen bleiben auch im Zeitalter der KI der entscheidende
Wettbewerbsvorteil, und Introhive unterstützt Unternehmen weiterhin dabei,
Veränderungen zu antizipieren, schneller zu reagieren und intelligenter zu
wachsen.
Ask Introhive: Ihr KI-gestützter Beziehungsassistent
Als Ihr persönlicher Beziehungsassistent ermöglicht Ask Introhive Partnern,
Geschäftsentwicklern, Kundenbetreuern und Marketingteams, einfach eine Frage zu
stellen und sofort strategische Einblicke zu Kunden, Konten und Beziehungen zu
erhalten.
Ob es darum geht, den Gesundheitszustand von Kunden zu bewerten oder verborgene
Wachstumschancen aufzudecken - Ask Introhive liefert auf Abruf umsetzbare
Antworten, die Teams in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen,
ihre Reichweite zu optimieren und ihre Beziehungsstrategien zu stärken, ohne
Vermutungen anstellen oder stundenlang Tabellenkalkulationen durchforsten zu
müssen.
Laut McKinsey können Unternehmen, die fortschrittliche Analysen in ihr
Beziehungsmanagement integrieren, bis zu 20 % zusätzliches Umsatzwachstum
erzielen. Ask Introhive hilft Unternehmen, diesen Vorteil zu nutzen, indem es
diese Erkenntnisse schneller und leichter zugänglich macht als je zuvor.
"Wir sitzen auf einer Goldmine an Daten und es gibt großartige Berichte darüber,
aber die Leute haben keine Zeit, sich durch ein Dashboard zu wühlen, um die
benötigten Erkenntnisse zu gewinnen. Ask Introhive bietet uns ein
benutzerfreundliches Tool, mit dem wir diese Daten schnell abrufen und konkrete
Fragen beantworten können." - Marketing Technology Manager bei einem der zehn
führenden US-Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting
Jetzt im Early Access: Eine neue Ära der Relationship Intelligence
Introhive lädt Kunden zu einem Early-Access-Programm für eine neue Suite von
Intelligence-Funktionen ein: Pathways, Champion Tracking und Alumni Tracking.
Diese Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit führenden professionellen
Dienstleistungsunternehmen entwickelt und ermöglichen es Unternehmen, ihr
Beziehungskapital effektiver als je zuvor zu erschließen und zu nutzen, um so
ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und neue Chancen zu erschließen.
Jetzt im Early Access: Eine neue Ära der Relationship Intelligence
