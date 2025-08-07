Introhive startet "Ask Introhive" und stellt eine neue Suite von Intelligence-Funktionen vor, die eine neue Ära der Relationship Intelligence einläuten

Fredericton, Nb (ots/PRNewswire) - Introhive, die führende Plattform für

Relationship Intelligence, gibt heute die Einführung von Ask Introhive bekannt,

zusammen mit der Vorabveröffentlichung einer Reihe fortschrittlicher

Intelligence-Funktionen. Diese Innovationen sind eine direkte Antwort auf die

steigende Nachfrage von Unternehmen, die KI nutzen möchten, um ihre

Kundenbeziehungen zu stärken, dem Wettbewerbsdruck einen Schritt voraus zu sein

und strategischer zu wachsen.



Starke Beziehungen bleiben auch im Zeitalter der KI der entscheidende

Wettbewerbsvorteil, und Introhive unterstützt Unternehmen weiterhin dabei,

Veränderungen zu antizipieren, schneller zu reagieren und intelligenter zu

wachsen.





Ask Introhive: Ihr KI-gestützter BeziehungsassistentAls Ihr persönlicher Beziehungsassistent ermöglicht Ask Introhive Partnern,Geschäftsentwicklern, Kundenbetreuern und Marketingteams, einfach eine Frage zustellen und sofort strategische Einblicke zu Kunden, Konten und Beziehungen zuerhalten.Ob es darum geht, den Gesundheitszustand von Kunden zu bewerten oder verborgeneWachstumschancen aufzudecken - Ask Introhive liefert auf Abruf umsetzbareAntworten, die Teams in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen,ihre Reichweite zu optimieren und ihre Beziehungsstrategien zu stärken, ohneVermutungen anstellen oder stundenlang Tabellenkalkulationen durchforsten zumüssen.Laut McKinsey können Unternehmen, die fortschrittliche Analysen in ihrBeziehungsmanagement integrieren, bis zu 20 % zusätzliches Umsatzwachstumerzielen. Ask Introhive hilft Unternehmen, diesen Vorteil zu nutzen, indem esdiese Erkenntnisse schneller und leichter zugänglich macht als je zuvor."Wir sitzen auf einer Goldmine an Daten und es gibt großartige Berichte darüber,aber die Leute haben keine Zeit, sich durch ein Dashboard zu wühlen, um diebenötigten Erkenntnisse zu gewinnen. Ask Introhive bietet uns einbenutzerfreundliches Tool, mit dem wir diese Daten schnell abrufen und konkreteFragen beantworten können." - Marketing Technology Manager bei einem der zehnführenden US-Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und ConsultingJetzt im Early Access: Eine neue Ära der Relationship IntelligenceIntrohive lädt Kunden zu einem Early-Access-Programm für eine neue Suite vonIntelligence-Funktionen ein: Pathways, Champion Tracking und Alumni Tracking.Diese Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit führenden professionellenDienstleistungsunternehmen entwickelt und ermöglichen es Unternehmen, ihrBeziehungskapital effektiver als je zuvor zu erschließen und zu nutzen, um soihr Geschäftswachstum voranzutreiben und neue Chancen zu erschließen.