    Introhive startet "Ask Introhive" und stellt eine neue Suite von Intelligence-Funktionen vor, die eine neue Ära der Relationship Intelligence einläuten

    Fredericton, Nb (ots/PRNewswire) - Introhive, die führende Plattform für
    Relationship Intelligence, gibt heute die Einführung von Ask Introhive bekannt,
    zusammen mit der Vorabveröffentlichung einer Reihe fortschrittlicher
    Intelligence-Funktionen. Diese Innovationen sind eine direkte Antwort auf die
    steigende Nachfrage von Unternehmen, die KI nutzen möchten, um ihre
    Kundenbeziehungen zu stärken, dem Wettbewerbsdruck einen Schritt voraus zu sein
    und strategischer zu wachsen.

    Starke Beziehungen bleiben auch im Zeitalter der KI der entscheidende
    Wettbewerbsvorteil, und Introhive unterstützt Unternehmen weiterhin dabei,
    Veränderungen zu antizipieren, schneller zu reagieren und intelligenter zu
    wachsen.

    Ask Introhive: Ihr KI-gestützter Beziehungsassistent

    Als Ihr persönlicher Beziehungsassistent ermöglicht Ask Introhive Partnern,
    Geschäftsentwicklern, Kundenbetreuern und Marketingteams, einfach eine Frage zu
    stellen und sofort strategische Einblicke zu Kunden, Konten und Beziehungen zu
    erhalten.

    Ob es darum geht, den Gesundheitszustand von Kunden zu bewerten oder verborgene
    Wachstumschancen aufzudecken - Ask Introhive liefert auf Abruf umsetzbare
    Antworten, die Teams in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen,
    ihre Reichweite zu optimieren und ihre Beziehungsstrategien zu stärken, ohne
    Vermutungen anstellen oder stundenlang Tabellenkalkulationen durchforsten zu
    müssen.

    Laut McKinsey können Unternehmen, die fortschrittliche Analysen in ihr
    Beziehungsmanagement integrieren, bis zu 20 % zusätzliches Umsatzwachstum
    erzielen. Ask Introhive hilft Unternehmen, diesen Vorteil zu nutzen, indem es
    diese Erkenntnisse schneller und leichter zugänglich macht als je zuvor.

    "Wir sitzen auf einer Goldmine an Daten und es gibt großartige Berichte darüber,
    aber die Leute haben keine Zeit, sich durch ein Dashboard zu wühlen, um die
    benötigten Erkenntnisse zu gewinnen. Ask Introhive bietet uns ein
    benutzerfreundliches Tool, mit dem wir diese Daten schnell abrufen und konkrete
    Fragen beantworten können." - Marketing Technology Manager bei einem der zehn
    führenden US-Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting

    Jetzt im Early Access: Eine neue Ära der Relationship Intelligence

    Introhive lädt Kunden zu einem Early-Access-Programm für eine neue Suite von
    Intelligence-Funktionen ein: Pathways, Champion Tracking und Alumni Tracking.
    Diese Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit führenden professionellen
    Dienstleistungsunternehmen entwickelt und ermöglichen es Unternehmen, ihr
    Beziehungskapital effektiver als je zuvor zu erschließen und zu nutzen, um so
    ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und neue Chancen zu erschließen.
