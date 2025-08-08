DermRays feiert 13 Jahre Innovation mit fortschrittlicher 810-nm- und 1064-nm-Diodenlaser-Haarentfernungstechnologie

Seit seiner Gründung hat DermRays die Haarentfernung zu Hause revolutioniert, insbesondere durch seine fortschrittliche 810-nm- und 1064-nm-Dioden-Lasertechnologie, die für ein vielfältiges weltweites Publikum entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen IPL-Geräten, die durch Hautton oder Haarfarbe begrenzt sind, sind die vielseitigen Laser-Haarentfernungsgeräte von DermRays so konzipiert, dass sie sich nahtlos anpassen und optimale Ergebnisse für alle Anwender, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht, gewährleisten.

PLEASANTON, Kalifornien , 8. August 2025 /PRNewswire/ -- Während DermRays sein 13-jähriges Bestehen feiert, bekräftigt die innovative Beauty-Tech-Marke ihr Engagement für die Bereitstellung von sicheren, effektiven und integrativen Laser-Haarentfernungslösungen für alle Hauttöne und Geschlechter weltweit.

Die wichtigsten Höhepunkte der 13-jährigen Geschichte von DermRays:

Universelle Kompatibilität : Klinisch getestet für die Fitzpatrick-Hauttypen I-VI, was sie zu einer der wenigen Marken macht, die wirklich für alle Hauttypen geeignet ist.

Geschlechtsneutrales Design : Ermöglicht Männern und Frauen gleichermaßen glatte, haarfreie Haut mit professioneller Präzision.

Globales Vertrauen : Millionen von zufriedenen Anwendern in Nordamerika, Europa, Asien und darüber hinaus, sowie ein Ruf für Sicherheit und Wirksamkeit.

Meilensteine der Innovation : Von einstellbaren Energiestufen bis hin zu Hautkühlungstechnologien ist DermRays weiterhin führend bei benutzerorientierten Innovationen.

Um diesen Meilenstein zu feiern, bietet DermRays exklusive Jubiläumsrabatte für den gesamten Monat August 2025 an. Kunden sind eingeladen, an der Feier teilzunehmen, indem sie ihre Erfolgsgeschichten unter #DermRays13 teilen.

„Vor dreizehn Jahren haben wir uns vorgenommen, die Laser-Haarentfernung zu demokratisieren und sie für alle zugänglich, sicher und effektiv zu machen", sagte Dr. Yang Lin, CEO von DermRays. „Heute sind wir stolz darauf, einer lebendigen Gemeinschaft zu dienen, die die wunderbare Vielfalt unserer Welt widerspiegelt."

Informationen zu DermRays

DermRays ist eine weltweit anerkannte Marke für Schönheitstechnologie, die sich auf Laser-Haarentfernungsgeräte für den Heimgebrauch spezialisiert hat. Durch die Kombination von medizinischem Fachwissen und verbraucherfreundlichem Design ermöglicht DermRays den Anwendern, bequem von zu Hause aus Ergebnisse in Salonqualität zu erzielen.

