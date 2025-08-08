Mews als führendes Unternehmen im IDC MarketScape 2025 für weltweite Hospitality Property Management Systeme anerkannt

„Technisch fortschrittliche Hotelmarken und -häuser, die eine einheitliche Plattform zur Steigerung der Effizienz und zur Erschließung neuer Einnahmequellen wünschen, sollten Mews in Betracht ziehen", heißt es im IDC MarketScape.

Mews betreibt mehr als 12.500 zukunftsfähige Häuser mit 620.000 Zimmern weltweit und wird von aufstrebenden Marken wie Choice Hotels International und Design Hotels ausgewählt. Mews, der ursprünglich als Cloud-Pionier gegründet wurde, ist weiterhin führend in der Transformation der Hoteltechnologie mit einer Plattform, die Hotels effizienter, anpassungsfähiger und gästeorientierter macht.

„Es ist bemerkenswert, wie viel sich in nur wenigen Jahren verändert hat – was als Herausforderer im Bereich Hospitality Tech begann, hat sich zur führenden Plattform für europäische Hotels entwickelt und expandiert schnell in Nordamerika. Wir glauben, dass die Anerkennung als Leader im IDC MarketScape 2025 ein wichtiger Meilenstein für uns als die Plattform der Wahl für zukunftsorientierte Hoteliers ist", sagte Richard Valtr, Gründer von Mews. „Doch damit ist die Arbeit noch nicht zu Ende. Wir verpflichten uns zu ständiger Innovation, damit die meisten Hotels weltweit profitablere, zukunftsweisende Unternehmen mit Mews als Kernstück aufbauen können. Dieser Auftrag und dieses Versprechen stehen nach wie vor im Mittelpunkt unseres Handelns."

Matt Welle, Geschäftsführer von Mews, fügte hinzu: „Um heute führend zu sein, brauchen Sie eine Vision, Agilität und eine Technologie, die mit Ihren Ambitionen skaliert. Wir glauben, dass die Anerkennung durch IDC MarketScape bestätigt, dass wir nicht nur mit einer sich entwickelnden Branche Schritt halten, sondern das Tempo vorgeben. Wir sind stolz darauf, eine vertrauenswürdige Plattform für einige der innovativsten Hotelmarken der Welt zu sein, und wir stehen erst am Anfang."

Vom Cloud-Pionier zur globalen Plattform

Das 2012 von Richard Valtr gegründete und von Geschäftsführer Matt Welle geleitete Unternehmen Mews hat sich seit seinen Anfängen als Start-up stark weiterentwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen über 1.250 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern, von denen mehr als 500 in der Forschung und Produktentwicklung tätig sind. Die Cloud-basierte Plattform vereint die Kernbereiche Immobilienverwaltung, Gästereise, Umsatzmanagement, Zahlungen, Business Intelligence und einen robusten Marktplatz für das Gastgewerbe – und damit das gesamte Ökosystem des modernen Gastgewerbes.