    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Brosius-Gersdorf

    Für Sie zusammengefasst
    • Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur für Verfassungsgericht zurück.
    • Union stimmte zunächst zu, dann kam die Ablehnung.
    • Rückzug enthält verworrene Aussagen zur Menschenwürde.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Brosius-Gersdorf

    Die Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hat ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurückgezogen. Damit findet ein Schauspiel ein Ende, in dem sie sich wiederfand, seit die Union ihrer Wahl zur Richterin zunächst zustimmte, um sie dann abzulehnen. (.) In der Erklärung ihres Rückzugs geht allerdings auch bei Brosius-Gersdorf einiges durcheinander. So findet sie, ihre Nichtwahl aufgrund des Satzes, die Menschenwürdegarantie gelte erst ab Geburt, sanktioniere (lies: bestrafe) die Wissenschaftsfreiheit. (.) Ähnlich verstiegen ist die Behauptung, Journalisten dieser Zeitung hätten eine ehrabschneidende Kampagne gegen sie geführt. (.) Wer sich auf seine eigene Rationalität und Wissenschaft so viel zugutehält, sollte selbst in einer schwierigen Situation nicht blind um sich schlagen./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
