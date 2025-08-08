    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

    • Politischer Druck durch soziale Medien gestiegen.
    • Spitzenpolitiker sollten Informationen überprüfen.
    • Unzureichende Faktenprüfung macht Union angreifbar.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

    Sicher hat das Tempo in der Politik zugenommen, ist der Handlungsdruck von außen gewachsen, gerade durch die asozialen Medien. Doch von Spitzenpolitikern und ihren Stäben sollte man erwarten, dass sie vermeintliche Informationen etwa zu Brosius-Gersdorfs Position bei Abtreibungen überprüfen, bevor sie auf den populistischen Zug aufspringen. All das ist nicht geschehen. Das macht die Union angreifbar./yyzz/DP/zb



    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    
