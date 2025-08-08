    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Putin/Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump könnte Ablenkungsmanöver planen, um Zeit zu gewinnen.
    • Fragen zu Gipfelort und Haftbefehl für Putin offen.
    • Hoffnung auf Frieden und ukrainische Zugeständnisse bleibt.

    COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Putin/Trump

    Nicht ausgeschlossen, dass das Ganze mal wieder ein Ablenkungsmanöver des großen amerikanischen Blenders Donald Trump ist: Schließlich naht das Ende der von ihm gesetzten Frist für ein Einlenken Putins. Er müsste also demnächst Ernst machen mit den angedrohten Sanktionen. Zudem sind viele praktische Fragen offen: Wo könnte ein solcher Gipfel stattfinden, ohne dass der mit internationalem Haftbefehl belegte russische Präsident umgehend festgenommen wird? Wäre der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei? Was sind denkbare ukrainische Zugeständnisse? Wer würde für die Einhaltung eines wie auch immer gearteten Abkommens sorgen? Doch trotz allem: Wir sind zur Hoffnung verpflichtet. Das sind wir der Ukraine und dem Frieden schuldig./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Putin/Trump 'Lausitzer Rundschau' zu Ukraine/Putin/Trump Nicht ausgeschlossen, dass das Ganze mal wieder ein Ablenkungsmanöver des großen amerikanischen Blenders Donald Trump ist: Schließlich naht das Ende der von ihm gesetzten Frist für ein Einlenken …