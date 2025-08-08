BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Urteil/Staatstrojaner

Polizeiüberwachung mittels Trojaner ist ein lässlicher, weil vom Grundgesetz vorgesehener Grundrechtsbruch. Das sieht das Bundesverfassungsgericht auch so und richtet aus: Übertreibt nicht so, überwacht nicht jeden Hühnerdieb komplett und gebt wenigstens an, welches Grundrecht ihr gerade verletzt ("Zitiergebot"). Ihr habt mal wieder Pfusch geliefert. Das macht aber nichts: Hierzulande legen 69 Millionen Smartphonenutzer freiwillig diese Fußfesseln an und liefern ihre Daten dem Überwachungskapitalismus. Konzernchefs, die Trump hofieren, müssen sich ums Recht nicht kümmern.




