Pressestimme
'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Ukraine-Gipfel
Für Sie zusammengefasst
- Trump zeigt inkonsequente Ukraine-Politik.
- Putin könnte Trump manipulieren und Sanktionen verzögern.
- Diktatfrieden wäre katastrophal für die Ukraine.
FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Ukraine-Gipfel
Warum sollte der eiskalte Stratege Putin einen US-Präsidenten ernst nehmen, der erratisch hin- und herspringt? Mal kanzelt er den ukrainischen ab, dann unterstützt er ihn wieder. Mal scheint er Russland gewogen, dann schickt er Atom-U-Boote dorthin. Es wäre ein Wunder, wenn das in einen durchdachten Friedensplan mündet. Wahrscheinlicher ist daher, dass Putin Trump erneut einwickelt und das Aufschieben von Sanktionen erreicht. Noch schlimmer wäre aber ein Diktatfrieden zulasten der Ukraine./yyzz/DP/zb
