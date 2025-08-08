    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu OpenAI

    • GPT-5 zeigt moderate Leistungssteigerung, nicht täuschen.
    • Deepmind und OpenAI gewinnen Gold bei Mathematik-Olympiade.
    • Superintelligenz könnte enorme gesellschaftliche Auswirkungen haben.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu OpenAI

    Wie wahrscheinlich ist eine Superintelligenz? Man sollte sich von der moderaten Leistungssteigerung von GPT-5 nicht täuschen lassen. So gewannen Deepmind von Google und OpenAI vor wenigen Tagen mit neuartigen Modellen eine Goldmedaille bei der internationalen Mathematik-Olympiade in Australien. Die Olympiade ist weltweit einer der anspruchsvollsten Mathematikwettbewerbe. Dass die Modelle dort selbstständig mathematische Überlegungen anstellen konnten, verblüffte die Experten. Die waren noch 2021 davon ausgegangen, dass dieser Meilenstein erst 2039 erreicht wird. Die ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer Superintelligenz wären enorm. Dass das keine Science-Fiction mehr ist, darauf deutet die OpenAI-Bewertung hin. Investoren mögen übertreiben, aber eins ist klar: Die nächsten Jahre werden unruhig./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
