BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

Beschädigt ist damit auch die Koalition als Ganzes, inklusive ihres Kanzlers, der seinen Vorgänger Scholz einmal abschätzig einen "Klempner der Macht" genannt hat. Vielleicht sollte Friedrich Merz in dieser hohen Handwerkskunst doch besser nochmal einen Schnellkursus besuchen, bevor sich ein Vorgang dieser Dimension wiederholt. Seine eigene Wahl ging schließlich auch fast in die Hose. Verloren hat schließlich auch und zuvorderst die Debattenkultur in diesem Land. Nichts wird in einer heiß gelaufenen Social-Media-Welt noch einmal durchdacht, geschweige denn gecheckt. Stattdessen lassen sich bis in die höchsten Kreise des Politischen allzu viele einfach triggern und sofort zu einer Reaktion verleiten, die nurmehr von Reflex und nicht von Reflexion künden. Es ist ein großes Privileg, als Abgeordneter oder Abgeordnete nur dem eigenen Gewissen gegenüber Rechenschaft schuldig zu sein. Dieses Privileg ist aber verbunden mit der Pflicht, vorher das Hirn einzuschalten und nicht aus dem Rückenmark heraus zu agieren.




