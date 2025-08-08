    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Stuttgarter Zeitung' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

    • Koalition geschwächt durch Rückzug von Brosius-Gersdorf.
    • SPD sieht, Union hält Zusagen nicht ein, populistisch.
    • Bundesverfassungsgericht leidet unter politischem Druck.

    STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

    Der Vorgang hat großen Schaden angerichtet. Die Koalition ist geschwächt, denn die SPD bekam vor Augen geführt, dass die Union Zusagen nicht einhalten kann, wenn der populistische Flügel seine Muskeln spielen lässt. Geschwächt ist aber auch das Bundesverfassungsgericht, denn es ist viel schwerer geworden, künftige Richterwahlen aus dem politischen Tageskampf herauszuhalten. Sollen sich denn künftig nur noch unanstößige graue Mäuse für solche Ämter bewerben? Es gibt auch langfristig wirkende Folgen der Causa Brosius-Gersdorf: Nach der beschämenden gemeinsamen Abstimmung im Bundestag von Union und AfD demonstrieren die Christdemokraten erneut, dass es heute schon Politikbereiche gibt, in denen sie keiner anderen Partei näherstehen als den Rechtsaußen./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

