Intas Pharmaceuticals und Accord BioPharma werden mit der Übernahme von UDENYCA zu einem der weltweit größten Anbieter von Pegfilgrastim

AHMEDABAD, Indien, 8. August 2025 /PRNewswire/ -- Intas Pharmaceuticals hat in Zusammenarbeit mit seinen globalen Tochtergesellschaften, die unter der Marke Accord tätig sind, seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Pegfilgrastim nach der erfolgreichen Übernahme von UDENYCA (Pegfilgrastim-cbqv) von Coherus BioSciences, Inc. gefestigt.

UDENYCA, ein Biosimilar zu Neulasta (Pegfilgrastim), erweitert das von der FDA zugelassene Biosimilar-Portfolio von Intas und Accord erheblich und beschleunigt ihr strategisches Wachstum auf dem globalen Biosimilar-Markt. Accord ist bereits Marktführer für Pegfilgrastim in Europa – es war das erste Unternehmen, das ein Pegfilgrastim-Biosimilar kommerzialisierte, und das einzige Unternehmen, das einen Autoinjektor auf den Markt brachte – und hat seine Führungsposition trotz intensiven Wettbewerbs behauptet. Diese Akquisition stärkt die Präsenz und den Einfluss des Unternehmens in der amerikanischen sowie internationalen Biosimilar-Landschaft.

Mit der Übernahme setzt Accord BioPharma, das US-amerikanische Spezialgeschäft von Intas, die Vermarktung von UDENYCA fort, um die Infektionsrate, erkennbar an febriler Neutropenie, bei Patienten mit nicht-myeloischen Tumoren, die eine myelosuppressive Krebstherapie erhalten, welche mit einer klinisch relevanten Häufigkeit febriler Neutropenie verbunden ist, zu senken. UDENYCA bietet drei patientenfreundliche Verabreichungsoptionen – Autoinjektor (AI), On-Body-Injektor (OBI) und Fertigspritze (PFS) – und damit Flexibilität für die Behandlung zu Hause, unterwegs oder in klinischen Einrichtungen. Seit der Markteinführung wurden über 300 000 Patienten mit UDENYCA behandelt und mehr als 1,4 Millionen Einheiten verteilt.

Die Übernahme erweitert nicht nur das Produktangebot von Accord BioPharma, sondern bringt auch eine Fülle von Talenten von Coherus BioSciences ein. Wichtige Coherus-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen, darunter Vertrieb, Marketing, Finanzen, Lieferkette, Qualität und Produktion, die zu Accord BioPharma gewechselt sind, werden eine entscheidende Rolle bei der Kontinuität sowie dem Übergang von Lieferungen und Dienstleistungen sowie bei der Ausweitung der Arbeit des Unternehmens rund um UDENYCA spielen.