Thyssenkrupp-Aktionäre entscheiden über TKMS-Abspaltung
- Aktionäre entscheiden über Marineschiffbau-Sparte.
- TKMS wird als Holding mit 51% Thyssenkrupp-Anteil.
- Ziel: Größere Freiheit und Wachstum für die Sparte.
ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp entscheiden am Freitag in einer Online-Hauptversammlung über eine Verselbstständigung der Marineschiffbau-Sparte.
Nach den Plänen von Management und Aufsichtsrat soll Deutschlands größte Marinewerft TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) künftig von einer neuen Holding-Gesellschaft gehalten werden, an der der Mutterkonzern eine Mehrheit von 51 Prozent hält. Die übrigen 49 Prozent der TKMS-Aktien sollen an die Thyssenkrupp-Aktionärinnen und Aktionäre übertragen werden. Die Aktien sollen anschließend an der Börse notiert werden. Dies soll noch dieses Jahr geschehen.
Mit dem sogenannten Spin-Off soll die Sparte laut Thyssenkrupp-Chef Miguel López eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. Thyssenkrupp plant in den kommenden Jahren einen grundlegenden Konzernumbau. Neben der Marinesparte sollen auch die anderen vier Sparten eigenständig aufgestellt und für die Beteiligung Dritter geöffnet werden./tob/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 9,678 auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.
Der Hauptmarkt für den Stahl von Thyssenkrupp ist Europa. Der Export an Stahlprodukten von thyssenkrupp Steel Europe in die USA ist vernachlässigbar gering und betrifft vor allem hochwertige Produkte mit guter Marktposition. Der entgangene Auftrag mit Ausstralien schmerzt ist aber Dank übervoller Bücher zu verschmerzen.
Klingbeil? Wen interessiert, was diese steuerbezahlte Luftpumpe von sich gibt. Kann man getrost ignorieren.
Die NC Strategie muss man nicht verstehen ;-) Bei TK hofft er auf 3,fufzichh