    Israel will die Stadt Gaza einnehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel plant Militäreinsatz gegen Hamas in Gaza.
    • Sicherheitskabinett billigt Offensive unter Netanjahu.
    • Ziel: Stadt Gaza einnehmen und Hamas entwaffnen.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Führung will die Stadt Gaza einnehmen und die islamistische Hamas entwaffnen. Das Sicherheitskabinett habe einen entsprechenden Militäreinsatz gebilligt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit./le/DP/zb



    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
