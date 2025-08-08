Israel will die Stadt Gaza einnehmen
Für Sie zusammengefasst
- Israel plant Militäreinsatz gegen Hamas in Gaza.
- Sicherheitskabinett billigt Offensive unter Netanjahu.
- Ziel: Stadt Gaza einnehmen und Hamas entwaffnen.
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Führung will die Stadt Gaza einnehmen und die islamistische Hamas entwaffnen. Das Sicherheitskabinett habe einen entsprechenden Militäreinsatz gebilligt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit./le/DP/zb
