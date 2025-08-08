Mehr als nur Funktion, entwickelt für die Pflege - Fourier stellt seinen ersten pflegeorientierten Humanoiden vor

Mehr als nur Funktion: Ein Humanoid für die Pflege

PEKING, 8. August 2025 /PRNewswire/ -- Fourier hat den GR-3 vorgestellt – seinen ersten „Care-Bot" in voller Größe und jüngste Ergänzung seiner Humanoiden-Familie GRx. Der GR-3 ist nicht allein auf Funktionalität, sondern auch auf emotionale Bindung ausgelegt und etabliert eine neue Klasse von KI-Robotern, die für Szenarien entwickelt wurden, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Gemäß der Philosophie „ Liebe geht vor Funktionalität " definiert der GR-3 neu, wie Menschen mit Maschinen interagieren. Seine Soft-Touch-Außenhülle und das multimodale emotionale Interaktionssystem erwecken das Konzept der „warmen technischen Begleitung" zum Leben und schließen die Lücke zwischen mechanischem Nutzen und emotionaler Präsenz.

Der GR-3 stellt einen Fortschritt gegenüber herkömmlichen, auf Zweckmäßigkeit ausgerichteten Robotern dar. Fourier stellt das neue Konzept des „Care-Bot" vor – einer Maschine, die nicht nur Aufgaben erfüllt, sondern auch Beziehungen aufbaut, und konzentriert sich dabei auf den Dienst am Menschen.

Das Care-Bot-Konzept basiert auf zwei Hauptaufgaben. Als sozialer Begleiter ist der GR-3 für den Umgang mit Menschen in der Öffentlichkeit konzipiert. Es kann als Serviceassistent, als Trostspender für Kinder oder als einfühlsamer Begleiter für ältere Menschen dienen.

Mit Blick auf die Zukunft ist geplant, den Anwendungsbereich des GR-3 auf die Hilfsmittelversorgung zu erweitern. Mögliche Anwendungen sind die Unterstützung der Mobilität, die Überwachung des Gesundheitszustands und die körperliche Rehabilitation in der Altenpflege oder in klinischen Einrichtungen.

Mit dem GR-3 kommt Fourier seiner Vision eines Roboters näher, der nicht nur funktioniert, sondern auch Fürsorge leistet.

Fürsorglichkeit als Konzept: Weiches Design, intelligente Technologie

Der GR-3 weicht von der traditionellen industriellen Ästhetik ab und setzt auf ein weicheres, lebensechteres Erscheinungsbild. Die warmen, neutralen Farbtöne, die gepolsterten Oberflächen und die hochwertige Polsterung aus der Automobilindustrie schaffen eine freundliche, ansprechende Präsenz, die für den täglichen Umgang mit Menschen konzipiert ist.

Mit einer Höhe von 165 Zentimetern und einem Gewicht von 71 Kilogramm bietet der GR-3 bis zu 55 Freiheitsgrade. Seine kompakte, modulare Architektur integriert wichtige Sensoren und Recheneinheiten und bietet zugleich ein sauberes, stromlinienförmiges Äußeres. Ausdrucksstarke Designmerkmale wie ausgewogene Proportionen der Gliedmaßen, fließende Bewegungen und eine animierte Gesichtsschnittstelle fördern den Komfort und das Vertrauen der Benutzer.