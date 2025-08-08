Mobimo: Gewinnexplosion im starken ersten Halbjahr 2025!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMobimo Holding AktievorwärtsNachrichten zu Mobimo Holding
    Mobimo Holding AG überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit einem starken EBIT und strategischen Investitionen in Wohnimmobilien, die das Wachstumspotenzial weiter stärken.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Mobimo Holding AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Gewinnsteigerung mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 144,5 Mio. inklusive Neubewertung.
    • Der Ertrag aus Vermietung blieb konstant bei CHF 72,6 Mio., jedoch wurde auf Like-for-like-Basis ein Mietertragswachstum von 2,2% erzielt.
    • Das Immobilienportfolio von Mobimo wurde netto um CHF 71,6 Mio. aufgewertet, wodurch der Gesamtwert des Portfolios auf CHF 3,9 Mrd. anstieg.
    • Mobimo plant, den Wohnanteil im Portfolio zu erhöhen und hat die Anlagerichtlinien angepasst, sodass bis zu 50% der Erträge aus dem Wohnen stammen können.
    • Die solide Finanzierungssituation mit einer Eigenkapitalquote von 47,4% und einem EPRA Loan-to-Value von 43,2% ermöglicht weiteres Wachstum.
    • Mobimo hat am 7. August 2025 den Erwerb eines Wohnportfolios der EMWE Immobilien AG in Zürich unterzeichnet, was einen substanziellen externen Wachstumsschritt darstellt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mobimo Holding ist am 08.08.2025.


