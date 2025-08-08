Knaus Tabbert: Cashflow-Boom & Strategieerfolg 2025
Knaus Tabbert AG überzeugt 2025 mit strategischen Erfolgen und einem gestärkten Cashflow, trotz Umsatzrückgangs. Die Neuausrichtung und stabile Nachfrage versprechen eine positive Jahresprognose.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Knaus Tabbert AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine positive Cashflow-Entwicklung und Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung.
- Der Umsatz beträgt 571,7 Mio. EUR, was einem Rückgang von 18,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während das bereinigte EBITDA bei 22,7 Mio. EUR liegt.
- Der Free Cashflow stieg um 116,2% auf rund 70,1 Mio. EUR, unterstützt durch Kostensenkungen und Lagerbestandsreduzierungen.
- Das Produktportfolio wird umstrukturiert, um Produkte mit geringer Nachfrage zu eliminieren und die Komplexität um etwa 30% zu reduzieren.
- Die Branche profitiert von stabiler Endkundennachfrage, mit einem Anstieg der Neuzulassungen im Reisemobil-Segment um 4% in Deutschland.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz von rund 1 Milliarde EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0% bis 5,5% prognostiziert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Knaus Tabbert ist am 08.08.2025.
