    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax noch etwas weiter erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt voraussichtlich um 0,2 Prozent am Freitag.
    • Hoffnungen auf Zinssenkung und Treffen von Führern.
    • US-Märkte zeigen gemischte Tendenzen, Techwerte schwach.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax noch etwas weiter erholt
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 24.250 Zählern. Damit zeichnet sich für die Börsenwoche ein Plus von dreieinhalb Prozent ab. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten ist damit wieder in Reichweite gerückt. "Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. "Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Beide Hoffnungen seien zuletzt immer wieder geschürt - und enttäuscht worden. Die Saison der Quartalsbilanzen bleibt ebenfalls im Fokus. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein Dax-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDax und SDax./bek/zb

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.700,00€
    Basispreis
    16,98
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.921,93€
    Basispreis
    17,28
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - DURCHWACHSEN - Am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut nicht gegriffen. Marktteilnehmer verwiesen auf eine enttäuschend verlaufene Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen. Diese habe Sorgen geschürt, dass das Interesse an Investitionen in den USA nachlassen könnte, hieß es. Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den Nasdaq 100 anfangs noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, rutschte er im Verlauf zeitweise ins Minus. Aus dem Handel ging er dann allerdings wieder 0,32 Prozent höher auf 23.389,53 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,51 Prozent auf 43.968,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit minus 0,08 Prozent auf 6.340,00 Punkte. Nachrichten zu einem bevorstehen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatten im frühen Handel noch ebenso gestützt wie Zinssenkungshoffnungen und Meldungen, dass Trumps Pläne für Zölle auf Halbleiter auch Ausnahmen enthalten würden.

    ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen notierte nur leicht im Plus, währn der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent fiel.

    ^
    DAX 24.192,50 1,12%
    XDAX 24.192,82 1,01%
    EuroSTOXX 50 5.332,07 1,31%
    Stoxx50 4.467,40 1,09%

    DJIA 43.968,64 -0,51%
    S&P 500 6.340,00 -0,08%
    NASDAQ 100 23.389,53 0,32%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 130,24 -0,02% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1659 -0,06%
    USD/Yen 147,18 0,03%
    Euro/Yen 171,61 -0,02%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 116.684 -0,71%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 66,36 -0,07 USD WTI 63,47 -0,11 USD °

    /mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Dax noch etwas weiter erholt FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn …