Bechtle im Aufwind: Starkes zweites Quartal erwartet!
Bechtle zeigt im zweiten Quartal 2025 eine positive Trendwende mit einem Geschäftsvolumenanstieg und stabilisiertem Cashflow, während die Jahresprognose optimistisch bleibt.
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
- Bechtle verzeichnet im zweiten Quartal 2025 eine Erholung mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens um 5,1 % auf 1.925,5 Mio. €.
- Das Vorsteuerergebnis (EBT) liegt mit 66,8 Mio. € unter dem Vorjahr, jedoch wurde der Rückgang im Vergleich zum ersten Quartal deutlich eingedämmt.
- Der operative Cashflow normalisiert sich und liegt im ersten Halbjahr 2025 bei 24,2 Mio. €, nach außergewöhnlich hohen Werten im Vorjahr.
- Die Zahl der Mitarbeitenden bei Bechtle ist organisch weitgehend stabil, mit einem leichten Anstieg durch Akquisitionen.
- Bechtle bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr, erwartet leichtes Wachstum im Geschäftsvolumen und sieht positive Signale im Public Sector in Deutschland.
- Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa, notiert im MDAX und TecDAX, und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,31 Mrd. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bechtle ist am 08.08.2025.
Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,01EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,87 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,44EUR das entspricht einem Plus von +1,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.363,06PKT (+1,05 %).
+3,30 %
-0,79 %
0,00 %
-3,14 %
-4,12 %
-15,05 %
-33,70 %
+189,48 %
+1.354,48 %
ISIN:DE0005158703WKN:515870
