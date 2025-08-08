ÖSTERREICHISCHE POST: Solide Entwicklung nach starkem Vorjahr
Die Österreichische Post trotzt Herausforderungen: Trotz Umsatzrückgang im Briefgeschäft verzeichnet die Logistikdivision Wachstum. Investitionen in E-Mobilität und Dekarbonisierung stehen im Fokus.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post im ersten Halbjahr 2025 betrugen 1.488,1 Mio EUR, was einem Rückgang von 1,1 % im Vergleich zu 2024 entspricht, jedoch einem Anstieg von 15,8 % im Vergleich zu 2023.
- Die Division Brief & Werbepost verzeichnete einen Umsatzrückgang von 5,9 % im Vergleich zu 2024, während die Division Paket & Logistik einen Anstieg von 1,5 % verzeichnete.
- Das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 betrug 199,4 Mio EUR, was einem Rückgang von 5,7 % im Vergleich zu 2024 entspricht. Das EBIT sank um 11,0 % auf 94,0 Mio EUR.
- Der operative Free Cashflow stieg um 9,3 % auf 160,9 Mio EUR, während das Eigenkapital zum 30. Juni 2025 um 2,5 % auf 698,8 Mio EUR anstieg.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres angestrebt, mit einem EBIT-Ziel von etwa 200 Mio EUR.
- Die Österreichische Post plant Investitionen zwischen 150 Mio EUR und 160 Mio EUR für 2025, mit einem Fokus auf Dekarbonisierung und E-Mobilität, um bis 2030 eine CO₂-freie Logistik zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Oesterreichische Post ist am 08.08.2025.
Der Kurs von Oesterreichische Post lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,73EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 %
im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,68EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.
-0,32 %
+0,82 %
+2,16 %
+2,16 %
+2,67 %
+3,89 %
+10,81 %
-23,33 %
+36,62 %
ISIN:AT0000APOST4WKN:A0JML5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte