Intas Pharmaceuticals und Accord BioPharma werden mit der Übernahme von UDENYCA® zu einem der weltweit größten Anbieter von Pegfilgrastim
Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Intas Pharmaceuticals hat in Zusammenarbeit
mit seinen globalen Tochtergesellschaften, die unter der Marke Accord tätig
sind, seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Pegfilgrastim
nach der erfolgreichen Übernahme von UDENYCA® (Pegfilgrastim-cbqv) von Coherus
BioSciences, Inc. gefestigt.
UDENYCA, ein Biosimilar zu Neulasta® (Pegfilgrastim), erweitert das von der FDA
zugelassene Biosimilar-Portfolio von Intas und Accord erheblich und beschleunigt
ihr strategisches Wachstum auf dem globalen Biosimilar-Markt. Accord ist bereits
Marktführer für Pegfilgrastim in Europa - es war das erste Unternehmen, das ein
Pegfilgrastim-Biosimilar kommerzialisierte, und das einzige Unternehmen, das
einen Autoinjektor auf den Markt brachte - und hat seine Führungsposition trotz
intensiven Wettbewerbs behauptet. Diese Akquisition stärkt die Präsenz und den
Einfluss des Unternehmens in der amerikanischen sowie internationalen
Biosimilar-Landschaft.
Mit der Übernahme setzt Accord BioPharma, das US-amerikanische Spezialgeschäft
von Intas, die Vermarktung von UDENYCA fort, um die Infektionsrate, erkennbar an
febriler Neutropenie, bei Patienten mit nicht-myeloischen Tumoren, die eine
myelosuppressive Krebstherapie erhalten, welche mit einer klinisch relevanten
Häufigkeit febriler Neutropenie verbunden ist, zu senken. UDENYCA bietet drei
patientenfreundliche Verabreichungsoptionen - Autoinjektor (AI),
On-Body-Injektor (OBI) und Fertigspritze (PFS) - und damit Flexibilität für die
Behandlung zu Hause, unterwegs oder in klinischen Einrichtungen. Seit der
Markteinführung wurden über 300 000 Patienten mit UDENYCA behandelt und mehr als
1,4 Millionen Einheiten verteilt.
Die Übernahme erweitert nicht nur das Produktangebot von Accord BioPharma,
sondern bringt auch eine Fülle von Talenten von Coherus BioSciences ein.
Wichtige Coherus-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen, darunter Vertrieb,
Marketing, Finanzen, Lieferkette, Qualität und Produktion, die zu Accord
BioPharma gewechselt sind, werden eine entscheidende Rolle bei der Kontinuität
sowie dem Übergang von Lieferungen und Dienstleistungen sowie bei der Ausweitung
der Arbeit des Unternehmens rund um UDENYCA spielen.
Chrys Kokino , Präsidentin von Accord BioPharma in den USA, kommentierte:
"Der Abschluss der Übernahme von UDENYCA ist ein entscheidender Moment für
Accord BioPharma, da er nicht nur unsere Marktpräsenz stärkt, sondern auch
unsere Fähigkeiten erweitert, in unserem Bestreben, Innovationen voranzutreiben
und unsere Position im Biosimilar-Bereich auszubauen."
Paul Tredwell , EMENA Executive Vice-President von Accord, fügte hinzu:
Paul Tredwell , EMENA Executive Vice-President von Accord, fügte hinzu:
DerKosmokrat schrieb 08.11.24, 16:35
Es ist auf jeden Fall ausreichend Cash.
Die Marktkapitalisierung beträgt gerade mal $91.9M, das ist weniger als der aktuelle Cash-Bestand von $97.7M
Der Quartalsverlust betrug $10.8M, es ist also noch ausreichend Cash vorhanden, um bei gleichbleibenden Kosten 2,5 Jahre weiterzumachen. Da aber 2025 hoffentlich wieder Profit eingefahren wird, ist die Bewertung von Coherus derzeit wirklich lächerlich.
Das nächste Quartal wird sicher noch mal eine Herausforderung, wegen der Produktionsprobleme bei UDENYCA, die sich auf das laufende Quartal auswirken werden, aber mit dem nächsten Bericht wird auch der Ausblick auf 2025 gegeben. Der wird sicher super spannend!
