    Intas Pharmaceuticals und Accord BioPharma werden mit der Übernahme von UDENYCA® zu einem der weltweit größten Anbieter von Pegfilgrastim

    Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Intas Pharmaceuticals hat in Zusammenarbeit
    mit seinen globalen Tochtergesellschaften, die unter der Marke Accord tätig
    sind, seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Pegfilgrastim
    nach der erfolgreichen Übernahme von UDENYCA® (Pegfilgrastim-cbqv) von Coherus
    BioSciences, Inc. gefestigt.

    UDENYCA, ein Biosimilar zu Neulasta® (Pegfilgrastim), erweitert das von der FDA
    zugelassene Biosimilar-Portfolio von Intas und Accord erheblich und beschleunigt
    ihr strategisches Wachstum auf dem globalen Biosimilar-Markt. Accord ist bereits
    Marktführer für Pegfilgrastim in Europa - es war das erste Unternehmen, das ein
    Pegfilgrastim-Biosimilar kommerzialisierte, und das einzige Unternehmen, das
    einen Autoinjektor auf den Markt brachte - und hat seine Führungsposition trotz
    intensiven Wettbewerbs behauptet. Diese Akquisition stärkt die Präsenz und den
    Einfluss des Unternehmens in der amerikanischen sowie internationalen
    Biosimilar-Landschaft.

    Mit der Übernahme setzt Accord BioPharma, das US-amerikanische Spezialgeschäft
    von Intas, die Vermarktung von UDENYCA fort, um die Infektionsrate, erkennbar an
    febriler Neutropenie, bei Patienten mit nicht-myeloischen Tumoren, die eine
    myelosuppressive Krebstherapie erhalten, welche mit einer klinisch relevanten
    Häufigkeit febriler Neutropenie verbunden ist, zu senken. UDENYCA bietet drei
    patientenfreundliche Verabreichungsoptionen - Autoinjektor (AI),
    On-Body-Injektor (OBI) und Fertigspritze (PFS) - und damit Flexibilität für die
    Behandlung zu Hause, unterwegs oder in klinischen Einrichtungen. Seit der
    Markteinführung wurden über 300 000 Patienten mit UDENYCA behandelt und mehr als
    1,4 Millionen Einheiten verteilt.

    Die Übernahme erweitert nicht nur das Produktangebot von Accord BioPharma,
    sondern bringt auch eine Fülle von Talenten von Coherus BioSciences ein.
    Wichtige Coherus-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen, darunter Vertrieb,
    Marketing, Finanzen, Lieferkette, Qualität und Produktion, die zu Accord
    BioPharma gewechselt sind, werden eine entscheidende Rolle bei der Kontinuität
    sowie dem Übergang von Lieferungen und Dienstleistungen sowie bei der Ausweitung
    der Arbeit des Unternehmens rund um UDENYCA spielen.

    Chrys Kokino , Präsidentin von Accord BioPharma in den USA, kommentierte:

    "Der Abschluss der Übernahme von UDENYCA ist ein entscheidender Moment für
    Accord BioPharma, da er nicht nur unsere Marktpräsenz stärkt, sondern auch
    unsere Fähigkeiten erweitert, in unserem Bestreben, Innovationen voranzutreiben
    und unsere Position im Biosimilar-Bereich auszubauen."

    Paul Tredwell , EMENA Executive Vice-President von Accord, fügte hinzu:
