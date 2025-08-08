Intas Pharmaceuticals und Accord BioPharma werden mit der Übernahme von UDENYCA® zu einem der weltweit größten Anbieter von Pegfilgrastim

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - Intas Pharmaceuticals hat in Zusammenarbeit

mit seinen globalen Tochtergesellschaften, die unter der Marke Accord tätig

sind, seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Pegfilgrastim

nach der erfolgreichen Übernahme von UDENYCA® (Pegfilgrastim-cbqv) von Coherus

BioSciences, Inc. gefestigt.



UDENYCA, ein Biosimilar zu Neulasta® (Pegfilgrastim), erweitert das von der FDA

zugelassene Biosimilar-Portfolio von Intas und Accord erheblich und beschleunigt

ihr strategisches Wachstum auf dem globalen Biosimilar-Markt. Accord ist bereits

Marktführer für Pegfilgrastim in Europa - es war das erste Unternehmen, das ein

Pegfilgrastim-Biosimilar kommerzialisierte, und das einzige Unternehmen, das

einen Autoinjektor auf den Markt brachte - und hat seine Führungsposition trotz

intensiven Wettbewerbs behauptet. Diese Akquisition stärkt die Präsenz und den

Einfluss des Unternehmens in der amerikanischen sowie internationalen

Biosimilar-Landschaft.







von Intas, die Vermarktung von UDENYCA fort, um die Infektionsrate, erkennbar an

febriler Neutropenie, bei Patienten mit nicht-myeloischen Tumoren, die eine

myelosuppressive Krebstherapie erhalten, welche mit einer klinisch relevanten

Häufigkeit febriler Neutropenie verbunden ist, zu senken. UDENYCA bietet drei

patientenfreundliche Verabreichungsoptionen - Autoinjektor (AI),

On-Body-Injektor (OBI) und Fertigspritze (PFS) - und damit Flexibilität für die

Behandlung zu Hause, unterwegs oder in klinischen Einrichtungen. Seit der

Markteinführung wurden über 300 000 Patienten mit UDENYCA behandelt und mehr als

1,4 Millionen Einheiten verteilt.



Die Übernahme erweitert nicht nur das Produktangebot von Accord BioPharma,

sondern bringt auch eine Fülle von Talenten von Coherus BioSciences ein.

Wichtige Coherus-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen, darunter Vertrieb,

Marketing, Finanzen, Lieferkette, Qualität und Produktion, die zu Accord

BioPharma gewechselt sind, werden eine entscheidende Rolle bei der Kontinuität

sowie dem Übergang von Lieferungen und Dienstleistungen sowie bei der Ausweitung

der Arbeit des Unternehmens rund um UDENYCA spielen.



Chrys Kokino , Präsidentin von Accord BioPharma in den USA, kommentierte:



"Der Abschluss der Übernahme von UDENYCA ist ein entscheidender Moment für

Accord BioPharma, da er nicht nur unsere Marktpräsenz stärkt, sondern auch

unsere Fähigkeiten erweitert, in unserem Bestreben, Innovationen voranzutreiben

und unsere Position im Biosimilar-Bereich auszubauen."



Paul Tredwell , EMENA Executive Vice-President von Accord, fügte hinzu:



