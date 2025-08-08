Pinterest-Aktie stürzt nach Gewinnenttäuschung ab!

Die Aktien von Pinterest fielen am Donnerstag nachbörslich zeitweise um über 11 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnerwartungen für das zweite Quartal verfehlt hatte. Trotz eines soliden Umsatzwachstums und zunehmender Beliebtheit konnten die Zahlen nicht überzeugen.

Pinterest meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 33 US-Cent, während Analysten laut LSEG mit 35 US-Cent gerechnet hatten. Der Umsatz lag mit 998 Millionen US-Dollar jedoch leicht über den prognostizierten 975 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 38,76 Millionen US-Dollar, deutlich mehr als die 8,9 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Aktie verliert trotz positiver Ausblicke

Die Aktie, die seit Jahresbeginn rund 35 Prozent zugelegt hatte, wurde von Anlegern nach Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich abgestraft. Analysten sprechen von einer klassischen "Sell-the-News"-Reaktion.

"Der Umsatzausblick ist stark, beschleunigt sich aber nicht über das aktuelle Niveau hinaus", sagte Jeremy Goldman, Analyst bei eMarketer. "In einem Umfeld hoher Erwartungen kann schon eine kleine Lücke zwischen Realität und Euphorie zu einer überproportionalen Reaktion am Markt führen."

Für das laufende dritte Quartal rechnet Pinterest mit einem Umsatz zwischen 1,033 Milliarden und 1,053 Milliarden US-Dollar – oberhalb der durchschnittlichen Analystenschätzungen von 1,025 Milliarden US-Dollar.

Nutzerzahlen erreichen Rekord

Die monatlich aktiven Nutzer (MAUs) stiegen auf 578 Millionen, mehr als von StreetAccount erwartete 574,5 Millionen. Im Vergleich zum ersten Quartal legte Pinterest jedoch nur um 8 Millionen Nutzer zu – deutlich weniger als die 17 Millionen Zuwachs zuvor.

CEO Bill Ready zeigte sich dennoch optimistisch: "Ich bin stolz auf unsere Ergebnisse. Mit 17 Prozent Umsatzwachstum und einem weiteren Quartal mit Rekordnutzern haben wir starke Fortschritte gemacht. Besonders erfreulich ist, dass die Generation Z nun über die Hälfte unserer Nutzerschaft ausmacht."

Werbung: KI-Innovation trifft auf globale Unsicherheiten

Besonders hervorgehoben wurde im Quartalsbericht die neue KI-gestützte Werbesuite Performance+, die es Werbekunden ermöglicht, Kampagnen automatisiert und effizient zu erstellen. Diese Technologie sei besonders bei mittelständischen Unternehmen beliebt und habe die Vorbereitungszeit für Kampagnen halbiert.

Doch nicht alle Entwicklungen verlaufen positiv. CFO Julia Donnelly wies auf anhaltende Unsicherheiten bei Werbekunden hin – insbesondere im Hinblick auf Zölle und geopolitische Spannungen, die bereits im Mai thematisiert wurden. Ein wesentlicher Faktor: Die Abschaffung der sogenannten "de minimis"-Ausnahme in den USA. Diese frühere Zollbefreiung für Importe hat laut Donnelly dazu geführt, dass insbesondere asiatische E-Commerce-Händler ihre Werbeausgaben in den USA reduziert und teilweise nach Europa verlagert haben.

Sinkende Werbepreise durch internationale Expansion

Die Werbepreise auf Pinterest fielen im Jahresvergleich um 25 Prozent, was größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass ein immer größerer Anteil der Werbeeinblendungen außerhalb der USA stattfindet. Dort liegen die Preise in der Regel deutlich unter dem US-Niveau. Pinterest kooperiert in diesem Segment mit großen Partnern wie Google, Amazon und dem Adtech-Unternehmen Magnite.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pinterest Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 39,17USD auf NYSE (08. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



