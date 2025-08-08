Fabasoft: Starkes Umsatz- und Ergebnisplus im Q1 2025/2026
Fabasoft AG startet mit beeindruckendem Schwung ins Geschäftsjahr 2025/2026: Umsatz und Gewinn steigen kräftig, während sich die Effizienz weiter verbessert. CEO Helmut Fallmann setzt auf nachhaltiges Wachstum trotz schwieriger Bedingungen.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Fabasoft AG erzielte im ersten Quartal 2025/2026 Umsatzerlöse von 21,2 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA stieg auf 4,3 Mio. EUR (Vorjahr: 3,7 Mio. EUR) und das EBIT auf 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR), was eine Steigerung von 41,1% darstellt.
- Der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse erhöhte sich von 57,1% auf 60,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
- Der Personalaufwand stieg um 2,9% auf 12,1 Mio. EUR, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 3,5% auf 3,7 Mio. EUR sanken.
- Zum 30. Juni 2025 beschäftigte Fabasoft 499 Mitarbeitende, ein Anstieg von 4 Mitarbeitenden im Vergleich zum Vorjahr.
- CEO Helmut Fallmann betonte die Bedeutung von nachhaltigem Wachstum und Investitionen in Marketing, Sales und Customer Success trotz herausfordernder Rahmenbedingungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 07.11.2025.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,375EUR das entspricht einem Minus von -0,30 % seit der Veröffentlichung.
+0,91 %
-2,10 %
-0,61 %
+0,93 %
+2,52 %
-26,24 %
-43,01 %
+58,96 %
+164,80 %
ISIN:AT0000785407WKN:922985
