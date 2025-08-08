73 0 Kommentare InTiCa Systems: 2025 Halbjahresbericht zeigt Erfolge trotz Hürden

Das erste Halbjahr 2025 stellt das Unternehmen vor finanzielle Herausforderungen. Der Umsatz sank um 12,6% auf EUR 34,4 Mio., während das EBIT negativ bei EUR -1,3 Mio. lag. Positiv zu vermerken ist der verbesserte operative Cashflow von EUR 2,8 Mio. Der Auftragsbestand bleibt mit EUR 76,7 Mio. unter dem Vorjahresniveau. Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatz von EUR 66,0 Mio. bis EUR 72,0 Mio. unverändert. Das Mobility-Segment zeigt leichte Zuwächse, während Industry & Infrastructure rückläufig ist.

