InTiCa Systems: 2025 Halbjahresbericht zeigt Erfolge trotz Hürden
Das erste Halbjahr 2025 stellt das Unternehmen vor finanzielle Herausforderungen. Der Umsatz sank um 12,6% auf EUR 34,4 Mio., während das EBIT negativ bei EUR -1,3 Mio. lag. Positiv zu vermerken ist der verbesserte operative Cashflow von EUR 2,8 Mio. Der Auftragsbestand bleibt mit EUR 76,7 Mio. unter dem Vorjahresniveau. Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatz von EUR 66,0 Mio. bis EUR 72,0 Mio. unverändert. Das Mobility-Segment zeigt leichte Zuwächse, während Industry & Infrastructure rückläufig ist.
- Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt EUR 34,4 Mio., ein Rückgang von 12,6% im Vergleich zum Vorjahr (H1 2024: EUR 39,4 Mio.)
- Negatives EBIT von EUR -1,3 Mio. im H1 2025, im Vergleich zu einem positiven EBIT von EUR 0,5 Mio. im H1 2024
- Operativer Cashflow verbessert sich auf EUR 2,8 Mio. (H1 2024: TEUR -39)
- Auftragsbestand liegt mit EUR 76,7 Mio. weiterhin unter dem Vorjahresniveau (30. Juni 2024: EUR 82,3 Mio.)
- Prognose für 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 66,0 Mio. und EUR 72,0 Mio. und einem EBIT zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio.
- Trotz Herausforderungen zeigt das Mobility-Segment einen leichten Umsatzanstieg, während das Industry & Infrastructure-Segment weiterhin rückläufig ist.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei InTiCa Systems ist am 08.08.2025.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0800EUR das entspricht einem Plus von +1,96 % seit der Veröffentlichung.
