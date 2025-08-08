Eckert & Ziegler: Erneut im Aufwind - Ergebnisplus im H1 2025
Das Unternehmen zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine positive Entwicklung mit steigenden Umsätzen und Gewinnen, trotz Herausforderungen in einzelnen Segmenten.
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 stieg um 2% auf 148,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr
- EBIT vor Sondereinflüssen im ersten Halbjahr 2025 stieg um 9% auf 35,4 Mio. €
- Nettogewinn im ersten Halbjahr 2025 stieg um 19% auf 21,4 Mio. €
- Umsatz im Segment Medical stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 80,5 Mio. €
- Segment Isotope Products verzeichnete einen Umsatzrückgang von etwa 10% im ersten Halbjahr 2025
- Jahresprognose 2025 bestätigt: Umsatz von rund 320 Mio. € und EBIT vor Sondereinflüssen von rund 78 Mio. €
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Eckert & Ziegler ist am 08.08.2025.
Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,96 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,30EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.304,28PKT (+1,69 %).
-0,85 %
-1,14 %
-1,97 %
+10,10 %
+76,84 %
+63,90 %
+69,37 %
+1.183,29 %
+1.653,88 %
ISIN:DE0005659700WKN:565970
