DAX zum Wochenausklang stark

Abwärtstrend seit Rekordhoch weiter intakt - Rückfallrisiken deutlich gesenkt - Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA

Verhandlungen zwischen der EU und den USA laufen weiter - 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, Trump mahnt Abkommen an!

Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich

V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Nervosität weicht Optimismus

Anlaufmarken nach oben bei 24.262 / 24.479 / 24.639 und 24.730 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye später möglich!

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (06. August 2025): Bei 18,99% (Markt hat sich wider beruhigt - Seitwärtstendenz) (Vortag: 19,52%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

_____________________________________________________________________

Turbo LONG-Schein : DU0G2L

Einstieg Stop-Buy-Order : 23.500 Punkte

Kursziel : 24.639 / 24.730 Punkte

Stopp : 24.215 Punkte

Renditechance : 50 Prozent

Take Profit: 13,97 Euro im Schein

Zeithorizont : 4 - 8 Tage

_____________________________________________________________________

Weitere Trading-Idee: Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.730 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte