Renk Group bangt um Sommersupport

In der Regel vollziehen Aktien Kursbewegungen in drei Phasen, bei Renk scheint durch die Aufgabe des 50-Tage-Durchschnitts im Donnerstagshandel eine zweite Verkaufswelle eingeläutet worden zu sein. Dadurch ließe sich unterhalb eines Niveaus von 61,91 Euro weiteres Korrekturpotenzial zunächst auf 59,71 und darunter glatt 50,00 Euro ableiten. Der dort befindliche 200-Tage-Durchschnitt dürfte schließlich für eine mittelfristige Stabilisierung sorgen und könnte im Anschluss als Sprungbrett für eine neuerliche Rallyephase dienen. Um an die aktuellen Rekordhochs bei 85,96 Euro aufzuschließen, müsste dagegen das Zwischenhoch aus Mitte Juli bei 75,91 Euro zwingend überwunden werden. Ein derartiges Szenario zeichnet sich in der Renk-Aktie derzeit aber nicht ab, sodass die Abwärtsvariante kurzzeitig im Vordergrund steht.

1. Short-Position unter 61,91 Euro eröffnen , Stopp über 65,10 Euro. Kursziel 50,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Renk Group AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8Y5T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,66 - 0,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 57,5909 Euro Basiswert: Renk Group AG KO-Schwelle: 57,5909 Euro akt. Kurs Basiswert: 63,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1W40 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,62 - 0,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 69,7164 Euro Basiswert: Renk Group AG KO-Schwelle: 69,7164 Euro akt. Kurs Basiswert: 63,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 50,00 Euro Hebel: 9,34 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

