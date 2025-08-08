Deutz mit dickem Auftragsbestand

Der für seine langlebigen Motoren bekannte Hersteller Deutz hat ein Umsatzwachstum von fast einem Viertel im abgelaufenen Quartal erzielt und ebenso seine Auftragseingänge massiv gesteigert. Zu verdanken ist dies der Rüstungsindustrie, die massiv Fahrzeuge aller Art herstellt. Unter technischen Gesichtspunkten könnte oberhalb der Verlaufshochs aus 2021 von 8,44 Euro noch ein weiterer Rallyeschub auf Deutz auf 9,05 Euro zukommen, eine überschießende Welle könnte hierbei sogar auf 9,55 Euro heranreichen, ehe die Rallye der letzten Tage wieder anfängt zu versiegen. Durch den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0YRP ließe sich noch eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Auf der Unterseite bilden die Niveaus um 7,89 und darunter der Ausbruchsbereich aus einem vorherigen Abwärtstrend um 7,36 Euro wichtige Unterstützungen. Erst darunter und nach Eintauchen in den vorherigen Abwärtstrend müssten Investoren mit Abschlägen auf rund 6,00 Euro rechnen.

1. Long-Position über 8,45 Euro eröffnen , Stopp unter 8,20 Euro. Kursziel 9,05/9,55 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutz AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0YRP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,84 - 0,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7,3606 Euro Basiswert: Deutz AG KO-Schwelle: 7,3606 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,445 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 9,05 Euro Hebel: 8,82 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY568L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,20 - 1,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 9,3745 Euro Basiswert: Deutz AG KO-Schwelle: 9,3745 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,445 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,34 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.