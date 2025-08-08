    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbCellera Biologics AktievorwärtsNachrichten zu AbCellera Biologics
    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Novo Nordisk, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
    Foto: David Young - dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 AbCellera Biologics +24,02 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 Expedia Group +16,28 % Internet Forum Nachrichten
    🥉 MP Materials Registered (A) +12,13 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 Twilio (A) -11,50 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Furukawa Denki Kogyo -11,85 % Einzelhandel Forum Nachrichten
    🟥 Sezzle -20,50 % Finanzdienstleistungen Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.401,67€
    Basispreis
    2,70
    Ask
    × 6,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.937,39€
    Basispreis
    2,93
    Ask
    × 5,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Bechtle Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥈 DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥉 BitMine Immersion Technologies Registered Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Valneva Biotechnologie Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      InnoCan Pharma Pharmaindustrie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Novo Nordisk 146 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Rheinmetall 78 Maschinenbau Forum Nachrichten
    🥉 Tesla 52 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Almonty Industries 41 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Novavax 34 Biotechnologie Forum Nachrichten
      TeamViewer 30 Informationstechnologie Forum Nachrichten




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Novo Nordisk, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.