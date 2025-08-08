Novo Nordisk, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: David Young - dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|AbCellera Biologics
|+24,02 %
|Biotechnologie
|🥈
|Expedia Group
|+16,28 %
|Internet
|🥉
|MP Materials Registered (A)
|+12,13 %
|Rohstoffe
|🟥
|Twilio (A)
|-11,50 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Furukawa Denki Kogyo
|-11,85 %
|Einzelhandel
|🟥
|Sezzle
|-20,50 %
|Finanzdienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Bechtle
|Informationstechnologie
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|Valneva
|Biotechnologie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|InnoCan Pharma
|Pharmaindustrie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Novo Nordisk
|146
|Pharmaindustrie
|🥈
|Rheinmetall
|78
|Maschinenbau
|🥉
|Tesla
|52
|Fahrzeugindustrie
|Almonty Industries
|41
|Rohstoffe
|Novavax
|34
|Biotechnologie
|TeamViewer
|30
|Informationstechnologie
AbCellera Biologics
Wochenperformance: +17,83 %
Wochenperformance: +17,83 %
Platz 1
Expedia Group
Wochenperformance: +18,85 %
Wochenperformance: +18,85 %
Platz 2
MP Materials Registered (A)
Wochenperformance: +26,77 %
Wochenperformance: +26,77 %
Platz 3
Twilio (A)
Wochenperformance: -17,12 %
Wochenperformance: -17,12 %
Platz 4
Furukawa Denki Kogyo
Wochenperformance: -10,86 %
Wochenperformance: -10,86 %
Platz 5
Sezzle
Wochenperformance: -29,82 %
Wochenperformance: -29,82 %
Platz 6
Bechtle
Wochenperformance: -0,79 %
Wochenperformance: -0,79 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: +6,10 %
Wochenperformance: +6,10 %
Platz 8
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +27,35 %
Wochenperformance: +27,35 %
Platz 9
Valneva
Wochenperformance: +13,00 %
Wochenperformance: +13,00 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: -3,93 %
Wochenperformance: -3,93 %
Platz 11
InnoCan Pharma
Wochenperformance: -6,23 %
Wochenperformance: -6,23 %
Platz 12
Novo Nordisk
Wochenperformance: +2,86 %
Wochenperformance: +2,86 %
Platz 13
Rheinmetall
Wochenperformance: -3,98 %
Wochenperformance: -3,98 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: +2,23 %
Wochenperformance: +2,23 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +6,34 %
Wochenperformance: +6,34 %
Platz 16
Novavax
Wochenperformance: +26,17 %
Wochenperformance: +26,17 %
Platz 17
TeamViewer
Wochenperformance: +1,71 %
Wochenperformance: +1,71 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte