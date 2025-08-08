Maue Konjunktur
Gewinnrückgang bei Gabelstaplerhersteller Jungheinrich
- Jungheinrich verzeichnet schwache Q2-Entwicklung.
- Auftragseingang steigt, Umsatz stagniert bei 1,3 Mrd.
- Prognosen gesenkt wegen schwachem Geschäft und Sparprogramm.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat auch im zweiten Quartal eine verhaltene Entwicklung verzeichnet. So kämpft das Unternehmen mit einer schwachen konjunkturellen Dynamik, insbesondere im europäischen Kerngeschäft. Das Unternehmen beobachte dabei "eine deutliche Verschärfung des internationalen Wettbewerbes mit zunehmendem Druck auf die Preise im Neugeschäft", teilte Jungheinrich am Freitag bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal in Hamburg mit.
Der Auftragseingang stieg um 4,2 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz stagnierte hingegen nahezu bei rund 1,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um etwas mehr als sechs Prozent auf 106 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Jungheinrich den Angaben zufolge mit 70 Millionen Euro 6,9 Prozent weniger.
Das im MDax gelistete Unternehmen hatte im Juli zweimal die Prognosen gesenkt. Die erste erfolgte wegen der mauen Geschäftsentwicklung sowie eines aufgelegten Sparprogramms, die zweite wegen negativer Effekte im Zusammenhang mit dem Verkauf des Russlandgeschäfts./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 33,50 auf Tradegate (08. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +15,04 %/+47,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ausländische Investoren haben Deutschland scheinbar abgeschrieben.
Inländische Investoren scheinen auch nur den Trends hinterzulaufen und Kleinanleger lassen sich lieber in völlig überteuerte Blasenwerte quatschen.
Hier ist noch etwas geduld gefragt.