Schweizer Electronic AG: Überraschende Halbjahreszahlen 2025!
Ein turbulentes erstes Halbjahr 2025 zeigt sowohl Höhen als auch Tiefen in der Unternehmensbilanz. Während der Umsatz um beeindruckende 10,7 Prozent auf 82,2 Mio. Euro stieg, kämpfte das Unternehmen mit einem Rückgang der Eigenproduktion. Trotz Herausforderungen bleibt der Blick nach vorn gerichtet, mit einer optimistischen Prognose für das Gesamtjahr.
Foto: Schweizer Electronic AG
- Umsatzsteigerung von 10,7 Prozent auf 82,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Solider Auftragsbestand von 225,8 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2025.
- Rückgang des Umsatzes aus Eigenproduktion um 37,8 Prozent, während der Umsatz im Handel um 83,8 Prozent stieg.
- EBITDA von -1,1 Mio. Euro, beeinflusst durch Unterauslastung, gestiegene Materialkosten und negative Währungsentwicklung.
- Eigenkapitalquote sank auf 14,1 Prozent, während die liquiden Mittel auf 12,0 Mio. Euro erhöht wurden.
- Prognose für 2025: moderates Umsatzwachstum zwischen 145 und 165 Mio. Euro, mit einem bereinigten EBITDA zwischen 2 und 6 Mio. Euro.
Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,03 %
im Plus.
-2,76 %
-3,42 %
-19,89 %
-43,37 %
-53,31 %
-70,00 %
-87,56 %
-71,80 %
ISIN:DE0005156236WKN:515623
