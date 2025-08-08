SoundHound AI überrascht mit Rekordquartal – Umsatz steigt über 200 Prozent!

"In unserem bislang stärksten Quartal haben viele unserer strategischen Entscheidungen sichtbare Ergebnisse geliefert", sagte CEO und Mitgründer Keyvan Mohajer. "Unsere Finanzkennzahlen sprechen für sich – sie zeigen die Kraft unserer Vision und unsere Fähigkeit zur Umsetzung."

SoundHound AI hat mit seinem zweiten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street weit übertroffen. Der Spezialist für Sprach-KI erzielte einen Rekordumsatz von 42,7 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 217 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und hob seine Jahresprognose deutlich an. Die Aktie reagierte mit zwischenzeitig einem zweistelligen Kurssprung.

Wachstum mit Anlauf in die Profitabilität

Der GAAP-Umsatz von 42,7 Millionen US-Dollar wurde von einer nicht-GAAP-Bruttomarge von 58,4 Prozent begleitet – ein Zeichen für zunehmende betriebliche Effizienz. Trotz eines GAAP-Nettoverlusts von 74,7 Millionen US-Dollar, der maßgeblich durch nicht-operative Bewertungseffekte aus Akquisitionen beeinflusst wurde, lag der bereinigte Nettoverlust bei nur 11,9 Millionen US-Dollar.

Der CFO von SoundHound, Nitesh Sharan, betonte die operative Dynamik: "Die starke Nachfrage nach unseren Lösungen zeigt sich nun auch in den Zahlen. Unsere Übernahmen aus dem Vorjahr zahlen sich aus – wir haben Drittlösungen vollständig durch unsere eigene Polaris-Plattform ersetzt und so Millionen eingespart."

Technologieoffensive: Agentic AI, Polaris und Vision AI führen zur nächsten Wachstumsstufe

Mit der Einführung von Amelia 7, einem vollständig agentenbasierten KI-System, baut SoundHound seine technologische Führungsrolle weiter aus. Die Plattform basiert auf Polaris, dem firmeneigenen multimodalen Sprachmodell, das nun auch visuelle Daten verarbeitet (Vision AI).

"Unsere Produkte haben ein neues Level erreicht", erklärte Mohajer. "Amelia 7 bietet Echtzeitverstehen nicht nur über Sprache, sondern auch über visuelle Inputs – das öffnet enorme Anwendungspotenziale."

Prognose 2025: Deutlich angehoben – Ziel EBITDA-Profitabilität zum Jahresende

Aufgrund der unerwartet starken Geschäftsentwicklung hebt SoundHound seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 160 bis 178 Millionen US-Dollar an – zuvor lag die Prognose bei etwa 140 Millionen.

"Wir erwarten, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigt", so Sharan. "Das vierte Quartal wird voraussichtlich das stärkste des Jahres. Unser Ziel ist klar: Profitabilität auf EBITDA-Basis zum Jahresende."

Risiken bleiben: Deal-Volatilität, Handelsbarrieren und Saisonalität

Trotz des Höhenflugs warnte das Unternehmen vor möglicher Quartalsvolatilität. "Der Abschluss großer Verträge ist naturgemäß unstetig", sagte Sharan. Zusätzlich wurden Zölle im Automobilsektor als potenzielles Risiko identifiziert – insbesondere bei OEM-Royaltys, die an Fahrzeugauslieferungen gekoppelt sind.

Auch der Wettbewerb in China bleibt herausfordernd, doch Mohajer sieht SoundHound technologisch klar im Vorteil.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SoundHound AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 10,72USD auf Nasdaq (08. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





