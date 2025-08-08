Mehr Lkws im Juli auf deutschen Autobahnen unterwegs

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gestiegen.



Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats Juli 2024.



Hintergrund ist, dass wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt. Daher bestehe ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere dem Produktionsindex im Verarbeitenden Gewerbe, so die Statistiker.



