    Aktie rauscht 7 Prozent ab

    Dividenden-Liebling Münchener Rück mit Rekordgewinn – aber der Umsatz schwächelt

    Deutlich niedrigere Großschäden durch Naturkatastrophen haben den Gewinn des weltweit größte Rückversicherers Munich Re im zweiten Quartal 2025 gestärkt. Die Aktie rutscht mehr als 7 Prozent ins Minus.

    Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

    Während das Unternehmen im Vorjahr noch mehr als 500 Millionen Euro für Schäden durch Naturereignisse aufwenden musste, beliefen sich die Kosten in diesem Jahr auf nur rund 20 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung trug maßgeblich zu einem Überschuss von fast 2,1 Milliarden Euro bei, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Vorstandschef Joachim Wenning zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen auf Kurs für ein Jahresergebnis von rund 6 Milliarden Euro sei.

    Doch nicht alles läuft rund für die Munich Re: Nach mehreren Jahren intensiver Prämienerhöhungen im Rückversicherungsgeschäft sieht sich das Unternehmen nun mit sinkenden Preisen konfrontiert. Insbesondere bei den Vertragserneuerungen zum 1. Juli 2025 sanken die Preise für Rückversicherungsschutz um 2,5 Prozent. Das Volumen ging um 3,2 Prozent zurück.

    ISIN:DE0008430026WKN:843002

    Auch wenn das Gewinnziel für das Gesamtjahr weiter steht, müssen die Münchener ihre Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr leicht anpassen. Der Versicherungsumsatz in der Rückversicherungsabteilung wird nun auf etwa 40 Milliarden Euro (anstatt der ursprünglich prognostizierten 42 Milliarden Euro) sinken. Der Gesamtumsatz der Gruppe wird voraussichtlich 62 Milliarden Euro betragen, was ebenfalls unter den vorherigen Erwartungen von 64 Milliarden Euro liegt.

    Licht und Schatten also für den DAX-Wert, der fester Bestandteil in vielen Dividendendepots ist. Die Aktie reagierte am Freitagmorgen mit einem Verlust von mehr als 7 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Julian Schick
