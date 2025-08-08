Dividenden-Liebling Münchener Rück mit Rekordgewinn – aber der Umsatz schwächelt

Während das Unternehmen im Vorjahr noch mehr als 500 Millionen Euro für Schäden durch Naturereignisse aufwenden musste, beliefen sich die Kosten in diesem Jahr auf nur rund 20 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung trug maßgeblich zu einem Überschuss von fast 2,1 Milliarden Euro bei, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Vorstandschef Joachim Wenning zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen auf Kurs für ein Jahresergebnis von rund 6 Milliarden Euro sei.

Doch nicht alles läuft rund für die Munich Re: Nach mehreren Jahren intensiver Prämienerhöhungen im Rückversicherungsgeschäft sieht sich das Unternehmen nun mit sinkenden Preisen konfrontiert. Insbesondere bei den Vertragserneuerungen zum 1. Juli 2025 sanken die Preise für Rückversicherungsschutz um 2,5 Prozent. Das Volumen ging um 3,2 Prozent zurück.