    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Trade Desk Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu The Trade Desk Registered (A)

    Aktie crasht um 30 Prozent

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz Umsatz-Beat: Anleger zerreißen Trade Desk

    Kursmassaker bei Trade Desk: Trotz solider Quartalszahlen sind die Aktien nachbörslich massiv eingebrochen. Grund ist der CFO-Rücktritt und ein schwacher Ausblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie crasht um 30 Prozent - Trotz Umsatz-Beat: Anleger zerreißen Trade Desk
    Foto: Unsplash

    Die Aktie von Trade Desk hat nach Vorlage der Quartalszahlen und der Ankündigung eines Führungswechsels dramatisch an Wert verloren. Nachbörslich sackte das Papier um mehr als 30 Prozent auf 61,72 US-Dollar ab – einer der größten Tagesverluste seit dem Börsengang. Grund dafür war nicht die Bilanz selbst, sondern vor allem der verhaltene Ausblick und der überraschende Rücktritt von Finanzchefin Laura Schenkein.

    Schenkein verlässt nach über zehn Jahren das Unternehmen und wird ab dem 21. August durch Alex Kayyal ersetzt. Kayyal war bereits Mitglied im Board und leitete zuvor das Venture-Geschäft bei Salesforce. Schenkein bleibt noch bis Jahresende als nicht-geschäftsführende Direktorin aktiv.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce!
    Long
    225,94€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    256,94€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der negativen Marktreaktion konnte Trade Desk im zweiten Quartal beim Umsatz positiv überraschen: Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 694 Millionen US-Dollar und lagen damit leicht über den Erwartungen von 686 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs um 12 Prozent auf 271 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 39 Prozent – ebenfalls über den Schätzungen von 261 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 90 Millionen US-Dollar bzw. 0,18 Dollar je Aktie (Vorjahr: 85 Millionen US-Dollar beziehungsweise. 0,17 US-Dollar).

    Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 41 Cent pro Aktie und damit nur einen Cent über dem Konsens. Die Kundenbindungsrate blieb stabil bei über 95 Prozent.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Kritik löste der Ausblick auf das laufende Quartal aus. Zwar erwartet Trade Desk einen Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar – knapp über dem Bloomberg-Konsens von 716,2 Millionen US-Dollar –, doch angesichts des Kursanstiegs von 56 Prozent in den drei Monaten zuvor hatten Investoren offenbar auf stärkere Impulse gehofft. Auch das prognostizierte bereinigte EBITDA von rund 277 Millionen US-Dollar traf exakt die Markterwartungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie crasht um 30 Prozent Trotz Umsatz-Beat: Anleger zerreißen Trade Desk Kursmassaker bei Trade Desk: Trotz solider Quartalszahlen sind die Aktien nachbörslich massiv eingebrochen. Grund ist der CFO-Rücktritt und ein schwacher Ausblick.