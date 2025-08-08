JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (08. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



