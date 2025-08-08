JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (08. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
